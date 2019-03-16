Yeni Zelanda'da iki camiye saldıran terörist mahkemeye çıkarıldı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, düzenlediği basın toplantısında, terör saldırısıyla ilişkili cinayetle suçlanan Avustralya vatandaşı dahil üç kişinin tutuklandığını, bu kişilerin hiçbirinin daha önce sabıka kaydının olmadığını, Yeni Zelanda'da ya da başka bir yerde istihbarat servisleri tarafından izlenen şahıslar arasında yer almadığını söyledi.
Saldırılarda 2'si yarı otomatik 5 silah kullanıldığını ve saldırganın silah ruhsatını 2017'de aldığını ifade eden Ardern, Yeni Zelanda'nın silah yasalarının değişeceğini, Avustralya ile sınır kontrollerinin sıkılaştırılacağını ve bilgi paylaşımının geliştirileceğini ifade etti.
Ülkede güvenlik önlemlerinin üst seviye çıkarıldığını belirten Ardern, vatandaşlardan da şüpheli gördükleri durumları polise haber vermelerini istedi.
Saldırıdan etkilenen yabancılar arasında Türk, Malezya, Suudi Arabistan, Pakistan, Bangladeş ve Endonezya vatandaşlarının yer aldığı bilgisini paylaşan Ardern, toplantıdan sonra Christchurch'ü ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.
TERÖRİST MAHKEMEYE ÇIKTI
Öte yandan Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik saldırıların baş zanlısı 28 yaşındaki Brenton Tarrant, mahkemeye çıkarıldı.
Duruşma, “güvenlik” gerekçesiyle halka kapalı olarak yapıldı.
Mahkeme salonunda elleri kelepçeli olduğu görülen Brenton Tarrant'ın, hakim kendisine yönelik suçlamaları okurken tepkisiz kaldığı bildirildi.
Cinayetle suçlanan Tarrant, kefaletle serbest bırakılma talebinde bulunmadı.
Gözaltı süresinin uzatılmasına karar verilen zanlı 5 Nisan’da yeniden mahkemeye çıkarılacak.
EL İŞARETİ YAPTI
New Zealand Herald gazetesi, saldırganın duruşma sırasında 'beyaz ırkın üstünlüğünü' savunanlar arasında yapılan bir el işareti yaptığını bildirdi.
(AA / Reuters)
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