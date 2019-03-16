HABER

Yeni Zelanda'da iki camiye saldıran terörist mahkemeye çıkarıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.03.2019 01:42 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısıyla bağlantılı biri Avustralya vatandaşı, üç kişinin tutuklandığını bildirdi. Öte yandan Brenton Tarrant, Christchurch Bölge Mahkemesine çıkarıldı. Gözaltı sonrası ilk kez görüntülenen Tarrant'ın el hareketi yaptığı kaydedildi.

Yeni Zelanda'da iki camiye saldıran terörist mahkemeye çıkarıldı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, düzenlediği basın toplantısında, terör saldırısıyla ilişkili cinayetle suçlanan Avustralya vatandaşı dahil üç kişinin tutuklandığını, bu kişilerin hiçbirinin daha önce sabıka kaydının olmadığını, Yeni Zelanda'da ya da başka bir yerde istihbarat servisleri tarafından izlenen şahıslar arasında yer almadığını söyledi.

Saldırılarda 2'si yarı otomatik 5 silah kullanıldığını ve saldırganın silah ruhsatını 2017'de aldığını ifade eden Ardern, Yeni Zelanda'nın silah yasalarının değişeceğini, Avustralya ile sınır kontrollerinin sıkılaştırılacağını ve bilgi paylaşımının geliştirileceğini ifade etti.

Ülkede güvenlik önlemlerinin üst seviye çıkarıldığını belirten Ardern, vatandaşlardan da şüpheli gördükleri durumları polise haber vermelerini istedi.

Saldırıdan etkilenen yabancılar arasında Türk, Malezya, Suudi Arabistan, Pakistan, Bangladeş ve Endonezya vatandaşlarının yer aldığı bilgisini paylaşan Ardern, toplantıdan sonra Christchurch'ü ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.

TERÖRİST MAHKEMEYE ÇIKTI

Öte yandan Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik saldırıların baş zanlısı 28 yaşındaki Brenton Tarrant, mahkemeye çıkarıldı.

Duruşma, “güvenlik” gerekçesiyle halka kapalı olarak yapıldı.

Mahkeme salonunda elleri kelepçeli olduğu görülen Brenton Tarrant'ın, hakim kendisine yönelik suçlamaları okurken tepkisiz kaldığı bildirildi.

Cinayetle suçlanan Tarrant, kefaletle serbest bırakılma talebinde bulunmadı.

Gözaltı süresinin uzatılmasına karar verilen zanlı 5 Nisan’da yeniden mahkemeye çıkarılacak.

EL İŞARETİ YAPTI

New Zealand Herald gazetesi, saldırganın duruşma sırasında 'beyaz ırkın üstünlüğünü' savunanlar arasında yapılan bir el işareti yaptığını bildirdi.

(AA / Reuters)

Şoke eden görüntü! Her şey bir anda olduŞoke eden görüntü! Her şey bir anda oldu
Trump, 'terör' kelimesini kullanmadı!Trump, 'terör' kelimesini kullanmadı!
Meksika’da siyah poşetler içinde 19 ceset bulunduMeksika’da siyah poşetler içinde 19 ceset bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda Son dakika brenton tarrant mahkeme cami saldırganı

En Çok Okunan Haberler

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Öğrenci servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Öğrenci servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

HDP'den çok konuşulacak açıklama: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu...

HDP'den çok konuşulacak açıklama: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu...

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Ümit Karan tarih yazıyor!

Ümit Karan tarih yazıyor!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu kadar insanı, en kutsal ve kendini güvende hissettiği yerde katletmek değil insanlık, değil hayvanlık, hiçbir şeyle anılamaz. büyün ortakları bulunup idam edilmeli.
ayrıca, ben cehennemlik olursam bu mahluklarla aynı cehennemde mi yanacağım?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den Rusya ve Çin'e nükleer gözdağı

ABD'den Rusya ve Çin'e nükleer gözdağı

Trump'tan dikkat çeken 'Yeni Zelanda' açıklaması

Trump, 'terör' kelimesini kullanmadı!

Meksika’da siyah poşetler içinde 19 ceset bulundu

Meksika’da siyah poşetler içinde 19 ceset bulundu

Reuters: Yeni Zelanda'daki teröristin geçmişte bir süre Türkiye'de olduğu belirlendi

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

Yeni Zelanda'daki katliam sonrası herkes bunu konuşuyor! Eleştiriler çığ gibi

Yeni Zelanda'daki katliam sonrası herkes bunu konuşuyor! Eleştiriler çığ gibi

Kendi penisini kestiği için hastaneye kaldırılmıştı! Meğer...

Kendi penisini kestiği için hastaneye kaldırılmıştı! Meğer...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.