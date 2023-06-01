SON DAKİKA | YSK kesin sonuçları açıkladı! Toplam katılım oranı ve Erdoğan'ın aldığı oy oranı netleşti

Son dakika: YSK 28 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ait kesin sonuçlarını açıkladı. Sonuçların kesinleştiğini açıklayan YSK Başkanı Yener, Erdoğan'ın yüzde 52,18, Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,82 oranında oy aldığını duyurdu. İşte detaylar...

YSK Başkanı Ahmet Yener şu ifadeleri kullandı;

SEÇİME KATILIM ORANINI AÇIKLADI

"Yapılan itirazlar sonuçlandırılmıştır. Kesin sonuçlar Resmi Gazete'ye gönderilmiştir. 52 milyon 93 bin kişi yurt içinde oy kullanmıştır. Yurt dışında katılım oranı yüzde 56,34'tür. Toplam 52 milyon 601 bin kişi oy kullanmıştır. Seçime katılım oranı ise toplamda yüzde 85,72'dir.

ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU'NUN OY ORANLARI

Seçimlerde sayın Erdoğan 27 milyon 834 bin 589 oy aldı ve yüzde 52,18 oy oranına ulaştı. Böylece sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı kesinleşmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde aldığı oy oranı yüzde 47,82'dır."



