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Son dakika: Zelenskiy resmen duyurdu! Ukrayna, NATO üyeliği için resmen başvuru yaptı

30.09.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Rusya, Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'yı resmen ilhak etti. Zelenskiy, bu adıma 'çok sert' bir karşılık verileceğini duyurmuştu. Ukrayna'dan bir hamle daha geldi. Zelenskiy, NATO üyeliği için resmen başvuruda bulunduklarını açıkladı. Rusya ile ilgili sert sözler söyleyen Zelenskiy, "Ukrayna, Putin Rusya'nın devlet başkanı olduğu sürece Rusya ile herhangi bir müzakere yapmayacak. Yeni başkanla görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Zelenskiy resmen duyurdu! Ukrayna, NATO üyeliği için resmen başvuru yaptı

Son dakika: Rusya-Ukrayna arasında sular durulmuyor. Rusya, Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'yı resmen ilhak etti. Moskova'da düzenlenen törende konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın kararını tüm dünyaya duyurdu. Rus lider, "4 bölgede yaşayan insanlar artık bizim vatandaşımız" ifadelerini kullanırken, Ukrayna ve Batı'ya önemli mesajlar verdi. Kiev yönetimine de seslenen Putin, müzakere çağrısı yaptı.

SON DAKİKA | Rusya; Luhanks, Donetsk, Zaporijya ve Herson'u ilhak etti! Putin: Ne Ukrayna ne Batı elimizden alamazRusya; Luhanks, Donetsk, Zaporijya ve Herson'u ilhak etti! Putin: Ne Ukrayna ne Batı elimizden alamaz

ZELENSKİY'DEN SERT SÖZLER

Rusya'ya bağlanma kararı alan 4 bölge için resmi tören düzenleyen Moskova'ya Ukrayna'dan yanıt gelmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bu adıma 'çok sert' bir karşılık verileceğini duyurmuştu.

UKRAYNA, NATO ÜYELİĞİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU

Ukrayna lideri Zelenskiy, NATO üyeliği için resmen başvuruda bulunduklarını söyledi. Zelenskiy, "Ukrayna hızlı bir şekilde NATO üyeliğine başvuruyor. Ukrayna, Putin Rusya'nın devlet başkanı olduğu sürece Rusya ile herhangi bir müzakere yapmayacak. Yeni başkanla görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Ukrayna
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