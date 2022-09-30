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  4. SON DAKİKA | Rusya; Luhanks, Donetsk, Zaporijya ve Herson'u ilhak etti! Putin: Ne Ukrayna ne Batı elimizden alamaz

SON DAKİKA | Rusya; Luhanks, Donetsk, Zaporijya ve Herson'u ilhak etti! Putin: Ne Ukrayna ne Batı elimizden alamaz

30.09.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Putin 4 bölgenin ilhakına yönelik yaptığı açıklamada Ukrayna ve Batı'ya dikkat çeken mesajlar verdi. Putin, "Ne Ukrayna ne batı bizim birliğimizi ortak geleceğimizi elimizden alamaz” dedi.

SON DAKİKA | Rusya; Luhanks, Donetsk, Zaporijya ve Herson'u ilhak etti! Putin: Ne Ukrayna ne Batı elimizden alamaz

Son dakika: Rusya Luhanks, Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerini ilhak etti. Rusya Devlet Başkanı Putin 4 bölgenin ilhakına yönelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

PUTİN: HER ZAMAN RUSYA'NIN VATANDAŞI OLACAKLAR

"Ortak bir kader ve tarihi paylaştığımız kesindir. Kimse bunu yok edemez. SSCB'nin dağılmasından sonra herkes bunu istiyordu. 1991'den sonra bir hayaldi bu. İnsanlar burada halklarından uzaklaştırıldı. SSCB artık geçmişte kaldı, geçmişi de geri getiremeyiz. Rusya bugün bunu istemiyor ama milyonlarca insan kendilerini Rusya'nın bir parçası kabul ediyor. Bu insanlar yeniden gerçek köklerine dönmek istiyor. Batılılara şunu hatırlatmak istiyoruz. Bu bölgelerde yaşayanlar her zaman Rusya'nın vatandaşı olacaktır. Tüm zorluklara karşı Rusya’ya bağlıklarını korudular bunu hiç kimse yok edemez. Ne Ukrayna ne batı bizim birliğimizi ortak geleceğimizi elimizden alamaz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya putin
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