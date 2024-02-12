SON DAKİKA | Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Yarı finalde derbi ihtimali...

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleşmeleri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapıldı. Kura çekimine TFF yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.

Çeyrek final maçları, 27-28-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüyle oynanacak. Yarı final ve final müsabakalarının tarihleri daha sonra açıklanacak.

Çekilen kuralar sonucu çeyrek final eşleşmeleri şöyle oldu:

Galatasaray - Fatih Karagümrük

Fenerbahçe - MKE Ankaragücü

Beşiktaş - Konyaspor

Trabzon - Başakşehir

Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde:

Ankaragücü - Fenerbahçe / Beşiktaş - Konyaspor

Galatasaray - Karagümrük / Trabzonspor - Başakşehir

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





