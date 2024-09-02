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Son hali gündem olmuştu! Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu'ndan bikinili ayna selfiesi: Kız neşesi

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
02.09.2024 16:37
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Ekranların en çok izlenen dizilerinden Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu son hali ile gündem olmuştu. Geçtiğimiz günlerde setten bir karesi ile gündem olan Saraçoğlu'nun saçlarını kısa kestirdiği sanılmış ancak sonradan peruk olduğu öğrenilmişti. Instagram hesabında çoklu paylaşım yapan yıldız isim gönderisine 'kız neşesi' notunu ekledi.

Oyunculuk hayatının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu Instagram'da yaptığı çoklu paylaşımına bikinili ayna selfiesini de ekledi.

SON HALİ GÜNDEM OLMUŞTU

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Geçtiğimiz günlerde Yalı Çapkını dizisinin 3. sezon çekimlerinden bir kare paylaşan Afra Saraçoğlu kısa saçlarıyla gündem olmuştu. Daha sonra ise saçlarını kestirmediği sadece perukla kısaltılmış gibi gösterildiği öğrenildi.

Ekran görüntüsü 2024-09-02 162001

Sosyal medyayı aktif kullanan Afra Saraçoğlu 'kız neşesi' notuyla peş peşe paylaşım yaptı. Instagram'da 9,8 milyon takipçiye sahip olan Saraçoğlu'nun son paylaşımına 700 bine yakın beğeni geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu yalı çapkını
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