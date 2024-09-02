Son hali gündem olmuştu! Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu'ndan bikinili ayna selfiesi: Kız neşesi

Oyunculuk hayatının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu Instagram'da yaptığı çoklu paylaşımına bikinili ayna selfiesini de ekledi.

SON HALİ GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Yalı Çapkını dizisinin 3. sezon çekimlerinden bir kare paylaşan Afra Saraçoğlu kısa saçlarıyla gündem olmuştu. Daha sonra ise saçlarını kestirmediği sadece perukla kısaltılmış gibi gösterildiği öğrenildi.

Sosyal medyayı aktif kullanan Afra Saraçoğlu 'kız neşesi' notuyla peş peşe paylaşım yaptı. Instagram'da 9,8 milyon takipçiye sahip olan Saraçoğlu'nun son paylaşımına 700 bine yakın beğeni geldi.