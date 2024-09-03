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    4. Son model akıllı telefonu kazanmak için sahneye çıktılar! Çıplak şova polis baskın düzenledi... "Bunu yaptığım için çok utanıyorum"

    Son model akıllı telefonu kazanmak için sahneye çıktılar! Çıplak şova polis baskın düzenledi... "Bunu yaptığım için çok utanıyorum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.09.2024 14:42
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    Rusya'da bir gece kulübünde kaydedilen görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. Kulübe gelenler son model akıllı telefon kazanmak için düzenlenen striptiz yarışmasına katıldı. Sahneye çıkan katılımcılar telefon kazanmak için soyunmaya başladı. O anlar saniye saniye kaydedilirken görüntüler polisin gece kulübüne baskın düzenlemesiyle sona erdi.

    Son model akıllı telefonu kazanmak için sahneye çıktılar! Çıplak şova polis baskın düzenledi... "Bunu yaptığım için çok utanıyorum"

    MYNET|DIŞ HABERLER Rusya'da bir gece kulübünde kaydedilen görüntülerde son model bir akıllı telefon kazanmak isteyenler kıyasıya mücadele etti. Görüntülerde, DJ'in mikrofona konuştuğu ve müziğin yüksek sesle duyulduğu sırada sahnede birkaç erkek ve kadının yer aldığı görülüyor.

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    Katılımcılar kot pantolon ve üstler de dahil olmak üzere çeşitli giysilerini çıkarmaya başladıkça kalabalığın alkışlarla tezahürat yaptığı duyuldu. Sahnede bulunan yaşları 22 işla 24 arasında değişen katılımcılar kıyafetlerini çıkarttıktan sonra dans etti.

    ÖZÜR VİDEOSU YAYINLADI

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    Polis gece kulübüne ilişkin ihbar aldıktan sonra olay yerine müdahale etti. Gece kulübü sahibi ile yarışmaya katılanlar tutuklandı. Striptiz yarışmasına dahil olan katılımcılardan biri özür videosu yayınlayarak, "Yaptıklarımdan dolayı inanılmaz derecede pişmanım.Yaptığım hareketler ahlaksızdı ve hiç de normal değildi. Bunu yaptığım için çok utanıyorum." ifadelerini kullandı.

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