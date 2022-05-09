SON DAKİKA | Gerilimin ardından son seçim anketinde sürpriz oy oranı! Dengeler değişti Ümit Özdağ ve Ekrem İmamoğlu...

2023 seçimi öncesinde siyasi dengeler de yavaş yavaş belli oluyor. Geçtiğimiz hafta siyasi olarak oldukça hareketli geçti. Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi sonrasında yaşananlar, Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gerilimi sandığa nasıl yansıdı? Optimar'ın son seçim anketinde sürprizler var.

SON DAKİKA: SON SEÇİM ANKETİNDE ÜMİT ÖZDAĞ SÜRPRİZİ!

Sosyal medya hesabından barajı geçeceklerini ifade eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Optimar'ın son seçim anketine göre %0.5 oy alarak %1'in altında kaldı. Ali Babacan'ın DEVA Partisi ile Temel Karamollaoğlu'nun Saadet Partisi, Zafer Partisini geride bıraktı.

AK PARTİ BİRİNCİ, CHP İKİNCİ PARTİ!

Optimar'ın son seçim anketine göre AK Parti'nin oy oranı %36.2'ye geldi. Cumhuriyet Halk Partisi ise %26.6 oy oranıyla dikkat çekiyor. Meral Akşener'in genel başkanlığını yaptığı İYİ Parti'nin oyu %10.6 olurken, HDP'nin oyu da %10.2 olarak ifade edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranı Optimar'ın anketine göre %10.1'de kaldı. Oy oranlarının kararsız seçmenlerin dağılımı sonucunda belirlendiği de not düşüldü.



