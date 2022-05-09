HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. SON DAKİKA: AK Partili isim canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı! "Bir düşüş yaşadık ama..."

SON DAKİKA: AK Partili isim canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı! "Bir düşüş yaşadık ama..."

09.05.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'de 2023'te yapılması beklenen seçimlerle ilgili anket sonuçları gelmeye devam ediyor. Son anket sonucu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen tarafından açıklandı. Şen daha önce partilerinin oy oranını yüzde 36 olarak açıklamıştı. İşte AK Parti'nin yaptırdığı son anketteki oy oranı...

SON DAKİKA: AK Partili isim canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı! "Bir düşüş yaşadık ama..."

Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen A haber'de yayınlanan Sebep-Sonuç programında Melih Altınok'un sorularını yanıtladı. Daha önce de anket sonucuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şen, AK Parti'nin elindeki son anket sonucunu da paylaştı. Şen bir önceki açıklamasında AK Parti'nin oy oranını yüzde 36 olarak duyurmuştu.

thumbs_b_c_0e21f182fff002a60935fbe13df29e2d

İşte sözlerine, "Biraz düşüş yaşadık" ifadeleriyle başlayan Şen'in son açıklamaları:

Şimdi yüzde 40'a doğru yaklaşıyoruz. 40'ı geçecek ondan eminim. Bizim analizlerimiz yüzde 45'i hatta yüzde 46'yı gösteriyor. Tabii bizim hükümet olarak gerekenleri yapmamız lazım. Bunların başında enflasyonu dizginlemek geliyor.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞA VURGU

Vatandaşımız bunların sebebini biliyor. Koronavirüs ekonomileri vurdu. Bu bizi de etkiledi. Biz her şeyi enerjiyle yapıyoruz. Kömürün, doğal gazın fiyatı yükseldi. Bunlar 2 kattan 10 kata kadar artış gösterdi. Bunların dünya ekonomisine haliyle ülkeler ekonomisine yansımaması imkansız. Vatandaşımız bunun sebebini biliyor. Biz kendi ödevimizi yaparsak seçmen bize destek veriyor. Ve biz bu gelişmeleri seçimden önce halledeceğiz diyoruz. Verdiğimiz sözlerden biri de enflasyon düşecek. Biz verdiğimiz sözleri tutarız.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ümit Özdağ'a protesto şoku! Konuşmasına ara vermek zorunda kaldıÜmit Özdağ'a protesto şoku! Konuşmasına ara vermek zorunda kaldı
Plakayı gören polis, otomobili durdurdu! Plakayı gören polis, otomobili durdurdu!
Ofisinde oyun oynadığı görüntüleri paylaştıOfisinde oyun oynadığı görüntüleri paylaştı
Anahtar Kelimeler:
seçim anketi AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergede flaş gelişme! Toplantı tarihi ertelendi

3600 ek göstergede flaş gelişme! Toplantı tarihi ertelendi

Bomba yorum! "60 yaşında turşu..."

Bomba yorum! "60 yaşında turşu..."

Kabine sonrası Erdoğan'dan 'konut' müjdesi!

Kabine sonrası Erdoğan'dan 'konut' müjdesi!

Vali'den çok sert tepki! 'Şimdi sen martaval okuyorsun, onu geç'

Vali'den çok sert tepki! 'Şimdi sen martaval okuyorsun, onu geç'

1500 kişiye yedirdiler! Ankara'da akılalmaz olay, skandal savunma

1500 kişiye yedirdiler! Ankara'da akılalmaz olay, skandal savunma

İmamoğlu'nun Nagehan Alçı fotoğrafı çok konuşulmuştu! Cüneyt Özdemir'den itiraf geldi: Murat Ongun beni de aradı...

İmamoğlu'nun Nagehan Alçı fotoğrafı çok konuşulmuştu! Cüneyt Özdemir'den itiraf geldi: Murat Ongun beni de aradı...

İlginizi Çekebilir

16 yaşındaki genç kız elinde deodorantla ölü bulundu

16 yaşındaki genç kız elinde deodorantla ölü bulundu

Kırmızı halıda şoke eden taciz! 'Bize memelerini göster'

Kırmızı halıda şoke eden taciz! 'Bize memelerini göster'

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Kalça yarışmasını kazanmak için öyle bir şey yaptı ki...

Kalça yarışmasını kazanmak için öyle bir şey yaptı ki...

Dakikalar içinde tüm vücudunu sardı! Parmak uçlarını...

Dakikalar içinde tüm vücudunu sardı! Parmak uçlarını...

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.