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Son Yaz 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son Yaz'da Yağmur'dan Akgün'e duygusal veda: Beraber ayrılalım

27.04.2021 02:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ali Atay'ın Savcı Selim Kara rolünü canlandırdığı Son Yaz'ın yeni bölümünde Akgün, ağabeyi Gökhan'a yaptıklarından dolayı büyük pişmanlık duyuyor. Selim ile Canan arasındaki yakınlaşma ise dikkat çekiyor. Selim ve Canan yakınlaştıkları sırada eve giren çocuklarına yakalanıyor. Yağmur ise Akgün'e "Birleşmeye karar veremiyoruz. Bari bırak beraber ayrılalım" sözleriyle veda ediyor.

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisi 18. bölümüyle 30 Nisan Cuma akşamı ekrana gelecek. Son Yaz'ın yeni bölümünde Akgün ile ağabeyi olduğu kanıtlanan Gökhan arasında yeni bir dönem başlayacak. Savcı Selim ise Akgün'ü Gökhan konusunda uyarmaya devam edecek.

SON YAZ 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yakın çevresindekiler Gökhan'a şüpheli yaklaşsa da Akgün abisini bulduğu için mutludur.  Canan, Selim’in babasını öğrendikten sonra ona daha yakın davranmaya başlar.

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Selim ise Fatih’in üzerine daha kararlı giderek Korhan’ın cesedini aramaya başlar. Bu arada Naz’ın Eray’ı sıkıştırmasıyla nihayet cezaevinden çıkan Soner de  Gökhan’ın bir sahtekâr olduğundan emindir.

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Yağmur’un desteğiyle Akgün de şüpheye düşer. Selçuk’un çözmeye çalıştığı defterden sürpriz bir isim çıkar.

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Metin’in babası Boran Yaman’ın Halil Sadi ile ilişkisi olduğunu anlayan Selim onun da peşine düşer ve Boran Yaman’ın avukatı olarak karşısına beklenmedik bir isim çıkar. 

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Fatih için ise çember daralır ve korktuğu başına gelir. Fatih’i Selim’in elinden kurtaran sürpriz bir isim olacaktır.

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Bu sırada Yağmur herkesten gizli Gökhan ve Akgün’ün DNA'sını alıp Selim’den test için ricacı olur. 

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Akgün abisiyle ilgili büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
FOX Son Yaz dizisi Ali Atay Alperen Duymaz Funda Eryiğit
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