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  4. Son Yaz 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son Yaz'da Akgün Savcı Selim'e ihanet edecek mi?

Son Yaz 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son Yaz'da Akgün Savcı Selim'e ihanet edecek mi?

21.01.2021 21:29 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin yeni yıldaki iddialı dizisi Son Yaz'ın 4. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz'ın 4. bölümünde kaçırılan Akgün'e ihanet teklifi yapılıyor. Halil Sadi, Akgün’den Selim’in elindeki tanık Latif Coşkun’un yerini bulmasını ister. Karşılığında onun yurtdışına gitme isteğini yerine getireceğine söz veriyor. İşte Son Yaz yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz 4. bölümüyle 22 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek. Çekimleri Çeşme ve Alaçatı'da yapılan Son Yaz'da Ali Atay'ın canlandırdığı idealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara ile Akgün arasında şaşırtan gelişmeler yaşanacak.

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SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yağmur, Kaan’dan ayrıldığı için üzgündür. Kaan ise dağılmış haldedir. Bu ayrılık iki anneyi karşı karşıya getirecektir. Bu arada Metin, Serap’ın kendisine tepkili olduğunu fark eder ve nedenini öğrenmeye çalışır.

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Selim ise yokluğunda Fatih’in kendi ailesiyle çok iç içe olmasını içine sindirememektedir. Üstüne Fatih’in Canan’a iş teklifini de duyunca deliye döner ve Fatih’in ofisine yaptığı bir ziyaretle teklifi geri çekmesi için ona baskı yapar.

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Ancak Canan’ın işe dönme konusunda ne kadar hevesli olduğunu görünce yaptığından pişmanlık duyan Selim, Canan için harekete geçer.

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Selim’in sevdikleri için verdiği çabayı gören Akgün çok etkilenir. Selim’e ihanet etmekle etmemek arasında, karar vermek zorunda kalacağı bir eşiktedir artık.

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