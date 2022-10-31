Sonbahar aylarında severek kullanacağınız parfümler

Sıcak güneş ışığının serin rüzgârlarla karıştığı eşsiz sonbahar aylarında mevsimin ruh hâlini yansıtan kokular tercih etmek önemli. Ancak karakterinizle örtüşen kokuyu bulmak ilk başta zor gelebilir. Fakat doğru notaları takip ederek sizin için en uygun parfümü bulabilirsiniz. Eğer sonbaharda kullanacağınız favori parfümü henüz bulamadıysanız bu yazı tam size göre! Sizin için kokusuyla herkesi büyüleyen en etkileyici parfümleri derledik. İşte o parfümler...

1. Çiçeksi notalara bayılanlara: Guerlain Mon EDP Kadın Parfüm

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Listenin ilk parfümü olan Guerlain Mon EDP Kadın Parfüm, çiçeksi notalarıyla romantik bir ruh hâline bürünmenizi sağlıyor. Carla lavantası ve vanilya kokularının baskın olarak hissedildiği üründe zambak, yasemin gibi çiçek kokularını almak mümkün oluyor. Çiçeksi kokuların yarattığı romantik havayı sandal ağacı notalarıyla dengeleyen parfüm, çekici bir koku yaratarak sonbahar ruhunu doruklarına kadar yaşamanızı sağlıyor.

2. Tutkuyu hissetmek isteyen erkeklere: Yves Saint Laurent La Nuit De L'Homme EDP Erkek Parfüm

Özgür ve tutkulu erkeklerin tercihi Yves Saint Laurent La Nuit De L'Homme Eau De Parfum, kokusu ve kalıcılığı ile beğeni kazanıyor. Sicilya bergamotu notalarına ağırlık veren parfümde sedir ağacı kokuları da var. Alt notalarda bulunan veiter kökü, yumuşak bir bitiş yaratıyor. Tonka, vanilya esansı, karabiber ve lavanta notalarının da bulunduğu parfüm; eşsiz hissiyle tutkuyu doruklarında hissettiriyor.

3. Sıcak bir his arayanlara: Narciso Rodriguez Ambree EDP Kadın Parfüm

Hoş bir sonbahar güneşini andıran sıcak notalara sahip Narciso Rodriguez Ambree Edp, kalp notasında yer alan misk kokusunu zengin koku seçenekleriyle harmanlıyor. Frangipani çiçeği ve ylang ylang özü kokularını güçlü sedir ağacı ve amber kokularıyla birleştiriyor. Etkileyici ve cesur karakterli bu parfüm, eşsiz bir koku arayışında olan cesur kadınların ilk tercihi olmayı hedefliyor.

4. İştah açıcı kokmak isteyenlere: Tom Ford Lost Cherry EDP Unisex Parfüm

Adından da anlaşılacağı gibi meyveli bir koku sunan Tom Ford Lost Cherry Edp Parfüm, benzersiz notalarıyla sonbaharın aranan kokularından biri hâline geliyor. Siyah kiraz kokusunun baskın olduğu parfümde acı badem, gül esansı, griotte şurubu, Peru balsamı ve kavrulmuş tonka fasulyesi notaları yer alıyor. Baskın kiraz kokusunu takip eden diğer notalarla eşsiz bir koku yaratıyor.

5. Meyveli kokulara aşık olanlara: Christian Dior Miss Dior Absolutely Blooming EDP Kadın Parfüm

Üst notalarda yer alan meyveli kokularıyla sıcak yaz akşamlarına gülümseyen Christian Dior Miss Dior Absolutely Blooming EDP Kadın Parfüm, sonbaharı kucaklayan çiçek notalarıyla enerjik bir koku yaratıyor. Kalp notasında yer alan gras gülü ve şakayık kokuları, alt notalardaki beyaz misk ile birleşerek zarif bir dokunuş kazanıyor. Eğer misk notalarından hoşlanıyorsanız bu parfüme bayılacaksınız.

6. Mücevher gibi değerli hissetmek isteyenlere: Maison Francis Kurkdjian Paris Baccarat Rouge 540 EDP Unisex Parfüm

Maison Francis Kurkdjian Paris Baccarat Rouge 540 EDP, son yılların en çok konuşulan parfümlerinden biri. Adını değerli kristallerin kırmızıya dönmesini sağlayan 540 santigrattan alan parfümün üst notalarında çiçeksi kokular bulunuyor. Yasemin özlerini zengin safran notalarıyla harmanlayan ürünün orta notalarında amber özüne rastlanıyor. Alt notalarda ise sedir ağacının odunsu kokusu dikkat çekiyor.

7. Etrafındaki herkesi büyülemek isteyenlere: Christian Dior Hypnotic Poison EDP Kadın Parfüm

Adından da anlaşıldığı gibi herkesi büyülemeyi vadeden Christian Dior Hypnotic Poison EDP Kadın Parfüm, yılların eskitemediği bir popülerliğe sahip. Üst notalarda meyve kokularına yer veren parfümde sümbülteber, gül ve yasemin gibi çiçeksi kokular bulunuyor. Sandal ağacı, badem, vanilya, misk gibi alt notaların bulunduğu bu eşsiz parfüm ile herkesi büyüleyebilirsiniz.

8. Çekici kokular arayanlara: Burberry Burberry London For Men EDT Erkek Parfüm

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Burberry Burberry London For Men EDT Erkek Parfüm, İngiliz ruhunu yaşatan şişe tasarımıyla çok beğeniliyor. Baharatlı notaların dikkat çektiği bu zengin parfümün üst notalarında tarçın, bergamot ve lavanta yer alıyor. Orta notalarda bulunan güçlü deri kokusunu mimozalar tamamlıyor. Alt notalarda ise oakmos ve tütün yaprağı gibi güçlü kokuların yer aldığı parfümde duyularınızı harekete geçirecek bir baskınlık hâkim.

9. Zarif kokulardan vazgeçemeyenlere: Chanel Coco Mademoiselle Intense EDP Kadın Parfüm

Oryantal kokuların harmanlandığı Chanel Coco Mademoiselle Intense EDP, odunsu notaların yarattığı gizemli kokuyla harika bir stil sunuyor. Gül, yasemin ve mandarin kokularının başrolde olduğu parfüm; amber notalarının yakaladığı gizemli koku ile etkileyici ve gizemli bir karakter yaratmanıza yardımcı oluyor. Ayrıca bu eşsiz kokuda tonka fasulyesi, vanilya ve paçuli gibi imza notalara rastlamak da mümkün.

10. Stil sahibi kokular arayanlara: Chloe L'eau EDT Kadın Parfüm

Stiline olduğu kadar kokusuna da özen gösteren havalı kadınların bir numaralı tercihi olan Chloe L'eau Edt Kadın Parfüm, iddialı bir koku vadediyor. İlk etapta gül kokularının duyuları harekete geçirdiği parfümde greyfurt esintisine rastlayabilirsiniz. Orta notalarda gül kokusunun manolya notalarıyla birleştiğini fark edebilirsiniz. Alt notalarda ise meşe, sedir, amber ve misk gibi teninizle uyum sağlayan muhteşem kokular sizi bekliyor.