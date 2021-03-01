Songül Karlı'nın eski kocası Metin Yüncü sessizliğini bozdu

Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia ederek Müge Anlı'ya başvuracağını söylemiş ve sık sık neler yaşadığına dair açıklamalarla gündem olmuştu.

Songül Karlı’nın, 2012 yılında nikah masasına oturduğu ve dolandırıldığını iddia ettiği Metin Yüncü ilk kez UçanKuş TV’ye konuştu. Metin Yüncü yaptığı açıklamalarda şu sözleri kullandı:

“Günlerdir hakkımda çıkan asılsız ve yalan haberleri duyuyorum. Malum şahsın daha önce benim ve ailem hakkında yapmış olduğu yanıltıcı açıklamaları hayretle takip ediyorum. Hiçbir zaman susmadım! Hakkımdaki soruşturma takipsizlik ile sonuçlanacaktır. O zaman herkes gerçekleri öğrenecektir. Saygılarımla.”

Metin Yüncü'nün eski eşi geçtiğimiz günlerde Karlı hakkında "Benim yuvamı yıktı" demişti. Yüncü bu iddialarla da gündemde.

