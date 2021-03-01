MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Songül Karlı'nın eski kocası Metin Yüncü sessizliğini bozdu

Songül Karlı'nın eski kocası Metin Yüncü sessizliğini bozdu

01.03.2021 17:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Songül Karlı'yı dolandırdığı iddia edilen Metin Yüncü sessizliğini bozdu. Karlı'nın paralarını geri almak için Müge Anlı'ya bile çıkmayı düşündüğü olayda yeni açıklama şaşırttı.

Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia ederek Müge Anlı'ya başvuracağını söylemiş ve sık sık neler yaşadığına dair açıklamalarla gündem olmuştu.

Songül Karlı’nın, 2012 yılında nikah masasına oturduğu ve dolandırıldığını iddia ettiği Metin Yüncü ilk kez UçanKuş TV’ye konuştu. Metin Yüncü yaptığı açıklamalarda şu sözleri kullandı:

'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor' iddiasına cevap!'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor' iddiasına cevap!

“Günlerdir hakkımda çıkan asılsız ve yalan haberleri duyuyorum. Malum şahsın daha önce benim ve ailem hakkında yapmış olduğu yanıltıcı açıklamaları hayretle takip ediyorum. Hiçbir zaman susmadım! Hakkımdaki soruşturma takipsizlik ile sonuçlanacaktır. O zaman herkes gerçekleri öğrenecektir. Saygılarımla.”

Songül Karlı'yı dolandıran eski eşi gözaltına alındı! Songül Karlı bakın ne dedi!Songül Karlı'yı dolandıran eski eşi gözaltına alındı! Songül Karlı bakın ne dedi!

Metin Yüncü'nün eski eşi geçtiğimiz günlerde Karlı hakkında "Benim yuvamı yıktı" demişti. Yüncü bu iddialarla da gündemde.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi
Bikini üstü dar geldi! Takipçileri beğendiBikini üstü dar geldi! Takipçileri beğendi
Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı, Songül Karlı,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ermenistan'da göstericiler hükümet binasını bastı

Ermenistan'da göstericiler hükümet binasını bastı

Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbullulara çifte müjde

Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbullulara çifte müjde

Dehşete düşüren olay! Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesti

Dehşete düşüren olay! Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesti

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Şubat'ta denize girdi; göğüs uçları olay oldu

Şubat'ta denize girdi; göğüs uçları olay oldu

Türkiye'nin konuştuğu olay sonrası buldu

Türkiye'nin konuştuğu olay sonrası buldu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Banyodan üstsüz pozunu paylaştı

Banyodan üstsüz pozunu paylaştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

İbo Show'un konukları belli oldu!

İbo Show'un konukları belli oldu!

Hayranlarını şaşırttı! 'Yorgunum, çıplağım ve...'

Hayranlarını şaşırttı! 'Yorgunum, çıplağım ve...'

Diğer Haberler

Tarkan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar paylaşımı

Tarkan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar paylaşımı

54 yaşındaki Halle Berry'nin fit olma sırrı

54 yaşındaki Halle Berry'nin fit olma sırrı

Billie Eilish ayrılık sürecini anlattı: Onunla mutlu değildim

Ayrılık itirafı! 'Mutlu değildim'

Şevval Şahin'in bikinisi dar geldi

Bikini üstü dar geldi! Takipçileri beğendi

Demi Rose'un tangalı paylaşımı olay oldu!

Tangalı paylaşımı olay oldu! Uzun saçları kalçasına kadar...

Rihanna bahara hazır! Çiçekli bikinisiyle sere serpe uzandı

Bahara hazır! Çiçekli bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.