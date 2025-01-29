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'Sonsuza kadar yaşamak' için yılda 71 milyon TL harcıyor! Yeni yöntemini açıkladı: "Oğlumun kanını enjekte etmekten vazgeçtim"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
29.01.2025 14:12
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Biyohacker Bryan Johnson, yılda 2 milyon dolar (yaklaşık 71 milyon TL) harcayarak sonsuza kadar yaşamanın formülü aramayı sürdürüyor. 47 yaşındaki biyohacker gençleşmek için oğlunun kanını enjekte ettirmekte dahil olmak üzere bir sürü yöntem denedi. Kendisinin biyolojik olarak 20'li yaşlarında olduğunu iddia eden Johnson, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında yeni bir tedavi yöntemi üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

'Sonsuza kadar yaşamak' için yılda 71 milyon TL harcıyor! Yeni yöntemini açıkladı: "Oğlumun kanını enjekte etmekten vazgeçtim"

MYNET|DIŞ HABERLER Vücudunu biyolojik yaşından daha genç tutmak için araştırmalara milyonlarca dolar harcayan 'biyohacker' , daha önce 37 yaşında birinin kalbine, 28 yaşında birinin cildine ve 18 yaşında birinin akciğer kapasitesine sahip olduğunu söylemişti.
Genç kalmak üzerine çalışmalarını arttıran Johnson 2023 yılında, 17 yaşında olan oğlu ve 70 yaşındaki babasıyla birlikte 'dünyanın ilk kuşaklar arası plazma değişimi' olarak tanımladığı etkinliğe katılmıştı. İşlemde Johnson'ın bir litre kanı alındı ve plazması ayrıldı. Daha sonra oğlunun plazmasının aynı miktarı damarlarına verildi.

YENİ BİR YÖNTEM DENEYECEK

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Biyohacker sosyal medya hesabından elinde sarı-turuncu bir sıvı bulunan büyük bir torbayı tuttuğu bir fotoğrafını paylaşarak, "Artık oğlumun kanını enjekte etmeyeceğim" diye yazdı. Biyohacker, toplam plazma değişimine yükseltme yaptığını duyurdu.

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Biyohacker, sürecin ayrıca 'yaşa bağlı hastalıkları (bunama dahil) geciktirme ve tersine çevirmede ölçülebilir etkiler gösterdiğini, ayrıca kan proteomiği ve biyolojik yaşlanma saatleri gibi çeşitli parametrelere dayalı olarak biyolojik yaşı azaltma kapasitesine sahip olduğunu' iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika gençlik sırrı
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