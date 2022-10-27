Sonuç eş anlamlısı nedir? Sonucun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sonun kelimesi uzun yıllardan beri dilimizde olan bir kelimedir. Tek başına veya çeşitli kelimelerle birlikte birleşik kelime olarak kullanılabilen sonuç kelimesinin kökeni Türkçedir. Eski Türkçe "son" kelimesinden türeyen bu kelimenin birden fazla anlamı bulunur. Dilimizde sık bir şekilde kullandığımız sonuç kelimesi Türk Dil Kurumuna göre anlamı:

Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice

Bir gelişim veya girişimden elde edilen şey

Sürmekte olan veya biten bir yarışmanın veya spor karşılaşmasının sayı bakımından durumu, skor

Yazının ya da sözün bitim bölümü.

Sonucun eş anlamlısı nedir?

Eş anlamlı yani anlamdaş olan kelimeler alternatif kelime seçeneği arayanlar için ideal bir seçimdir. Sonuç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük de sonuç kelimesine alternatif sözcüklerdir. Kısaca bir işin sonuçlanması anlamında kullanılan bu kelime günlük yaşantıda çoğu yerde karşılaştığımız kelimelerden biridir. Hem yazılı hem de sözlü metinlerde çok sık duyduğumuz kelimenin eş anlamlısı da sonuç ile aynı anlamda kullanılır.

Sonuç ile aynı anlama gelen eş anlamlısı da cümle içinde ya da konuşma dilinde aynı anlamlara gelir. Sonuç kelimesinin eş anlamı olan sözcük de dilimizde en az sonuç kadar kullanılan bir sözcüktür. Sonuç eş anlamlısı kelime:

Netice

Akıbet

Geri

Meyve

Skor

Hatime

Meal

Payan

Sonucun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sonuç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüklerle çeşitli cümleler kurulabilir. Bu kelimeler yazılış ve okunuş bakımından sonuç ile ayrı olsalar da anlam olarak aynı anlama gelir. Sonuç eş anlamlısı kelimeyle örnek cümleler:

Oyunun sonunda almış oldukları netice onları hiç memnun etmemişti.

Sınavdan çıktığı andan itibaren neticesinin açıklanacağı gün için sabırsızlanmaya başladı.

Bu aşkın akıbeti hiç iyi gözükmüyordu.

Geriyi düşünmese keşke her şey onun için daha iyi olacaktı.

Bu yazın meyvesi iyi olmuştu bahçenin.

Yani sen diyorsun ki bu maçın skoru bizim lehimize olacak?



