Sonuç eş anlamlısı nedir? Sonucun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sonun kelimesi uzun yıllardan beri dilimizde olan bir kelimedir. Tek başına veya çeşitli kelimelerle birlikte birleşik kelime olarak kullanılabilen sonuç kelimesinin kökeni Türkçedir. Eski Türkçe "son" kelimesinden türeyen bu kelimenin birden fazla anlamı bulunur. Dilimizde sık bir şekilde kullandığımız sonuç kelimesi Türk Dil Kurumuna göre anlamı:
Eş anlamlı yani anlamdaş olan kelimeler alternatif kelime seçeneği arayanlar için ideal bir seçimdir. Sonuç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük de sonuç kelimesine alternatif sözcüklerdir. Kısaca bir işin sonuçlanması anlamında kullanılan bu kelime günlük yaşantıda çoğu yerde karşılaştığımız kelimelerden biridir. Hem yazılı hem de sözlü metinlerde çok sık duyduğumuz kelimenin eş anlamlısı da sonuç ile aynı anlamda kullanılır.
Sonuç ile aynı anlama gelen eş anlamlısı da cümle içinde ya da konuşma dilinde aynı anlamlara gelir. Sonuç kelimesinin eş anlamı olan sözcük de dilimizde en az sonuç kadar kullanılan bir sözcüktür. Sonuç eş anlamlısı kelime:
Sonuç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüklerle çeşitli cümleler kurulabilir. Bu kelimeler yazılış ve okunuş bakımından sonuç ile ayrı olsalar da anlam olarak aynı anlama gelir. Sonuç eş anlamlısı kelimeyle örnek cümleler: