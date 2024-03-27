Sonunda bu da oldu! Ayrıldığı tesisatçı erkek arkadaşı evin tuvaletini yerinden söküp gitti..."Ayrılığın bedeli"

Erkek arkadaşıyla ilişkisini bitirmeye karar verdikten sonra ismini açıklamadığı tesisatçı sevgilisinin evde bulunan tuvaleti sökerek gittiğini söyleyen genç kadın yaşadığı şaşkınlığı Reddit'te paylaşınca viral oldu.

Reddit'ten yaptığı paylaşımında genç kadın, "Erkek arkadaşımdan dün ayrıldım. O eşyalarını toplarken uyuyakaldım ve o benim tuvaletimi çaldı. Kendisi lisanslı bir tesisatçı olduğundan ne yaptığını biliyordu. Yalan söylemeyeceğim. Ben de buna gülüyordum. Her ayrılık giderek daha ilginç hale geliyor." dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ayrılık sonrasında yaşanan durumu komik bulduğunu dile getirerek yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu çok komik. Tuvaletini kaybettiğin için üzgünüm. Ayrılığın bedeli olmuş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Tuvaleti evden çıkartırken nasıl duymadın?" yorumunu yaptı.