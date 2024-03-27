Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sonunda bu da oldu! Ayrıldığı tesisatçı erkek arkadaşı evin tuvaletini yerinden söküp gitti..."Ayrılığın bedeli"

    Sonunda bu da oldu! Ayrıldığı tesisatçı erkek arkadaşı evin tuvaletini yerinden söküp gitti..."Ayrılığın bedeli"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.03.2024 13:31
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Reddit'te isimsiz olarak paylaşılan bir gönderide ayrılığın sonrasında tesisatçı sevgilisinin evin tuvaletini yerinden sökerek gittiğini anlatan bir kadının hikayesine yer verildi. Genç kadın her tuvaleti geldiğinde yakınlarda bir kafeye gitmek zorunda kaldığını söylerken, "Şimdi tuvalet alabilecek bütçem yok. Tuvaleti çalmasına ağlasam mı gülsem mi bilemedim" ifadelerini kullandı.

    Erkek arkadaşıyla ilişkisini bitirmeye karar verdikten sonra ismini açıklamadığı tesisatçı sevgilisinin evde bulunan tuvaleti sökerek gittiğini söyleyen genç kadın yaşadığı şaşkınlığı Reddit'te paylaşınca viral oldu.

    1

    Reddit'ten yaptığı paylaşımında genç kadın, "Erkek arkadaşımdan dün ayrıldım. O eşyalarını toplarken uyuyakaldım ve o benim tuvaletimi çaldı. Kendisi lisanslı bir tesisatçı olduğundan ne yaptığını biliyordu. Yalan söylemeyeceğim. Ben de buna gülüyordum. Her ayrılık giderek daha ilginç hale geliyor." dedi.

    2

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ayrılık sonrasında yaşanan durumu komik bulduğunu dile getirerek yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu çok komik. Tuvaletini kaybettiğin için üzgünüm. Ayrılığın bedeli olmuş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Tuvaleti evden çıkartırken nasıl duymadın?" yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    Cinsel organıyla flüt çaldı! Şaşkınlıkla izlediler

    Cinsel organıyla flüt çaldı! Şaşkınlıkla izlediler

     Kocasını genelevde bastı! Öfkelenen eş ortalığı birbirine kattı

    Kocasını genelevde bastı! Öfkelenen eş ortalığı birbirine kattı

     Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açınca...

    Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açınca...

     İlk gecelerini paylaştı! Damat gözyaşlarına boğuldu..."Annemi özledim"

    İlk gecelerini paylaştı! Damat gözyaşlarına boğuldu..."Annemi özledim"

     Kendisi 103 karısı 49 yaşında! Dünya bu evliliği konuşuyor

    Kendisi 103 karısı 49 yaşında! Dünya bu evliliği konuşuyor

    Yerel Seçim 2024

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Kıl dönmesi komaya soktu! Yaşama şansı sadece %4 denildiKıl dönmesi komaya soktu! Yaşama şansı sadece %4 denildi
    Erkeklere nasıl daha iyi bir sevgili olunacağını öğretiyorumErkeklere nasıl daha iyi bir sevgili olunacağını öğretiyorum
    Flört deneyimini anlattı! "Görüştüğüm adamdan fenalık geçirdim"Flört deneyimini anlattı! "Görüştüğüm adamdan fenalık geçirdim"
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya ilişki sorunları ayrılık
    En Çok Okunan Trend Haberler
    'O alınmış bu alınmış ben işime bakarım' dedi İstanbul'daki son seçim anketini duyurdu

    'O alınmış bu alınmış ben işime bakarım' dedi İstanbul'daki son seçim anketini duyurdu

    SGK girişi 2000- 2008 olanlar dikkat! 10 yıl erken emeklilik için çizelge netleşti

    SGK girişi 2000- 2008 olanlar dikkat! 10 yıl erken emeklilik için çizelge netleşti

    Ayrıldığı tesisatçı erkek arkadaşı evin tuvaletini yerinden söküp gitti

    Ayrıldığı tesisatçı erkek arkadaşı evin tuvaletini yerinden söküp gitti

    Öğretmen ve öğrencinin ilişkisi ifşa edildi! 'Rıza savunması' pes dedirtti

    Öğretmen ve öğrencinin ilişkisi ifşa edildi! 'Rıza savunması' pes dedirtti

    Bedenini çaldıklarını söyledi! "Vücudum artık benden daha popüler"

    Bedenini çaldıklarını söyledi! "Vücudum artık benden daha popüler"

    Aylık kirası 250 bin TL olan evini gezdirince gündem oldu

    Aylık kirası 250 bin TL olan evini gezdirince gündem oldu

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

    Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

    Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.