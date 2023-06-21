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  4. Sonunda bu da oldu! Çırılçıplak yoga yaptığı anları sosyal medyadan paylaşınca yer yerinden oynadı

Sonunda bu da oldu! Çırılçıplak yoga yaptığı anları sosyal medyadan paylaşınca yer yerinden oynadı

21.06.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan genellikle sağlıklı yaşam ipuçlarına yönelik paylaşımlar yapan Denise Rocha bu kez Instagram’ın limitlerini yerle bir etti. Doğayla bağlantı kurmak istediğini dile getiren fenomen isim ormanlık bir alanda çırılçıplak soyunarak yoga yapmayı tercih etti.

Sonunda bu da oldu! Çırılçıplak yoga yaptığı anları sosyal medyadan paylaşınca yer yerinden oynadı

Instagram’da 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan Denise Rocha, hayranlarının kalp atışlarını hızlandıran bir paylaşımla karşılarına çıktı. Fenomen isim açık havada yoga yaparken kıyafetlerinden vazgeçti. Rocha’nın siyah beyaz bir şekilde paylaştığı pozu kısa sürede hayranlarının beğenisi kazandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Ormanlık bir alanda yere serdiği havlunun üzerine yoga yaptığı anlarda çekilen pozlarını paylaşan fenomen isim hayranlarına spor yapmak için soyunmanın faydalarından söz ederek seslendi. Doğayla bütünleştiği anlarda çekilen pozuna Rocha, “Vücudumuz bir tapınaktır ve yoga, fiziksel ve zihinsel iyiliği dikkatlice birleştirebilen etkinliklerden biridir. Sağlığımız için ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Çıplak yoga her yönüyle farklı bir deneyim. Kendinizi daha özgür hissediyorsunuz. Pratik yapın ve kendi deneyiminizi paylaşın” notunu ekledi.

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Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı. Sosyal medya kullanıcılarından biri “Sana aşık olmamak elde değil” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu bir sanat eseri” yorumunu ekledi.

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yoga fenomen

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