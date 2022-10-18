Sonunda bu da oldu! Doğumda çıplak fotoğraflarını çekip yayınladı... “Kasılmalar arasında yakaladığım kareler harika”

Hamileliği boyunca sosyal medya için içerik üretmeye devam eden Emily Mai, doğum yaparken bile çalışmayı bırakmayı reddetti. Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan 31 yaşındaki fenomen isim doğumunu canlı yayınlaması için servet teklif eden abonelere doğumunda çektiği fotoğraflarla cevap verdi. Doğum sırasında hastane çalışanlarının canlı yayına izin verip vermeyeceği konusunda emin olamadığını dile getiren Mai, “Hastanede kasılmalar arasındayken bazı çıplak fotoğraflar çektim ve çevrimiçi olarak abonelerimle konuşmaya devam ettim. Benim için inanılmaz bir deneyimdi.” deiye konuştu.

BİNLERCE DOLAR KAZANDI

Doğumunun sorunsuz bir şekilde geçtiğini, bebeğinin ve kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Mai, doğumu sırasında paylaştığı içeriklerden binlerce dolar kazandı. Sosyal medya gelirinin yaklaşık olarak 171 bin sterlin (yaklaşık 3 milyon 603 bin 576 TL) olduğunu dile getiren Mai, hayranlarına ona iyi dileklerini gönderdikleri için teşekkür etmeyi ihmal etmedi.



