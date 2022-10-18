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  4. Sonunda bu da oldu! Doğumda çıplak fotoğraflarını çekip yayınladı... “Kasılmalar arasında yakaladığım kareler harika”

Sonunda bu da oldu! Doğumda çıplak fotoğraflarını çekip yayınladı... “Kasılmalar arasında yakaladığım kareler harika”

18.10.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulamasında seksi fotoğraf ve videolarını satan fenomen isim Emily Mai, özellikle hamilelik dönemindeki pozlarıyla gündem olmayı başarmıştı. İşine kendisini adayan fenomen isim ikinci çocuğunun doğumunda bile hastanede içerik üretmeye devam etti. Doğumhaneden çıplak fotoğraflarını çeken fenomen isim, “Kasılmalar arasında yakaladığım kareler harika” dedi.

Sonunda bu da oldu! Doğumda çıplak fotoğraflarını çekip yayınladı... “Kasılmalar arasında yakaladığım kareler harika”

Hamileliği boyunca sosyal medya için içerik üretmeye devam eden Emily Mai, doğum yaparken bile çalışmayı bırakmayı reddetti. Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan 31 yaşındaki fenomen isim doğumunu canlı yayınlaması için servet teklif eden abonelere doğumunda çektiği fotoğraflarla cevap verdi. Doğum sırasında hastane çalışanlarının canlı yayına izin verip vermeyeceği konusunda emin olamadığını dile getiren Mai, “Hastanede kasılmalar arasındayken bazı çıplak fotoğraflar çektim ve çevrimiçi olarak abonelerimle konuşmaya devam ettim. Benim için inanılmaz bir deneyimdi.” deiye konuştu.

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BİNLERCE DOLAR KAZANDI

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Doğumunun sorunsuz bir şekilde geçtiğini, bebeğinin ve kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Mai, doğumu sırasında paylaştığı içeriklerden binlerce dolar kazandı. Sosyal medya gelirinin yaklaşık olarak 171 bin sterlin (yaklaşık 3 milyon 603 bin 576 TL) olduğunu dile getiren Mai, hayranlarına ona iyi dileklerini gönderdikleri için teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya hamilelik doğum
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