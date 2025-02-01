Sonunda bu da oldu! Göğüs büyütme ameliyatı için bağış topluyor... "Büyük göğüslere ihtiyacım var"

MYNET|DIŞ HABERLER 24 yaşındaki Lucy Doig isimli bir kadın göğüs ölçülerinin istediği boyutta olmaması nedeniyle ergenliğinden beri özgüvensizlik yaşadığını dile getirerek yabancılardan yardım istedi. Çünkü kendisinin göğüs büyütme operasyonunu karşılayacak maddi durumu olmadığını belirten Doig, "Meme implantı ameliyatının maliyeti 3.500 ila 8.000 sterlin arasında değişiyor. Tek başına çocuk büyüten bir anne için bu ücret çok fazla" dedi.

"YARDIM BEKLİYORUM"

Şimdilik sadece 10 sterlinlik bağış aldığını belirten Doig, "Yaklaşık 16 yaşındayken, 'Göğüslerim büyümezse meme büyütme ameliyatı olacağım' diye düşündüğümü hatırlıyorum. İşsiz bir anne olarak bunu yapmam çok zor. İnsanlara yalvaran biri olmak istemiyorum ama kendimi anlatırsam bana yardım edebileceklerini düşündüm. Onlardan yardım bekliyorum çünkü büyük göğüslere ihtiyacım var" diye konuştu.

"AYNAYA BAKTIĞIMDA KENDİMİ İSTEDİĞİM GİBİ GÖRMEK İSTİYORUM"

Bağış için açtığı sayfasında Doig, "Kendimi çok sevsem de aynaya baktığımda kendimi istediğim gibi görebilmeyi arzu ediyorum. Kadın olmanın her şeyini seviyorum, bu yüzden ne kadar kadınsı olabilirsem, o kadar kadınsı olmak istiyorum. Aynaya baktığınızda kendinizi kadın gibi hissetmiyorsanız bu üzücü. Gerçekten canınızı yakan bir durum. Bunu, hayatımın yıllarını, yaşlanıp saçlarım ağarana kadar biriktirmekle geçirmek yerine, henüz genç ve en verimli dönemimde yapabilmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.