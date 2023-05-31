Sonunda bu da oldu! Tıkabasa dolu trende canlı yayın yapan fenomene böyle tepki gösterdi... Bir anda üzerine oturmaya çalıştı

Twitch yayıncısı Kiaraakitty yoğun bir trende kendisine canlı yayın açarak hayranlarıyla iletişim kurduğu sırada önünde bulunan yolcudan hiç beklemediği bir tepki aldı. Fenomen ismin trende canlı yayın açmasına tepki gösteren adam kalçasını Kiaraakitty’e doğru yaklaştırdı ve orada hiç yokmuş gibi üzerine oturmaya çalıştı. O anları cep telefonuyla kaydetmeye devam eden Kiaraakitty’in yaşadığı şok yüzüne yansıdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere fenomen isim, “Ben canlı yayın yaparken yüzüme oturmaya mı çalıştı?” notunu ekledi. Görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başarırken adamın davranışına tepkilerde gecikmedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü adamın gösterdiği tepkiye anlam veremediğini ifade ederken “Ne kadar da gereksiz bir hareket?” yorumunda birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Hemen görüntüleri polise vermelisin” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise “Gördüklerimi anlamam çok uzun sürdü” yorumunu ekledi.