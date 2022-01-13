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  4. Sonunda bu da oluyor: Instagram'dan çok konuşulacak özellik! Yeniden düzenleyebileceksiniz

Sonunda bu da oluyor: Instagram'dan çok konuşulacak özellik! Yeniden düzenleyebileceksiniz

13.01.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik açığa çıktı. "Edit Grid" olarak isimlendirilen bu yeni özellik, kullanıcılar arasında çok konuşulacak gibi duruyor. İşte Instagram'ın ortaya çıkan yeni özelliği...

Sonunda bu da oluyor: Instagram'dan çok konuşulacak özellik! Yeniden düzenleyebileceksiniz

Instagram, sosyal medyanın en popüler platformlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Milyonlarca kullanıcıya hitap eden platform, yeni özellikler kazanmaya da devam ediyor. Ancak Instagram'ın ortaya çıkartılan "Edit Grid" ismindeki yeni özelliği çok konuşulacağa benziyor.

İŞTE INSTAGRAM'IN YENİ ÖZELLİĞİ: EDIT GRID

Alessandro Paluzzi'nin tespitine göre Instagram, kullanıcıların profillerindeki gönderileri yeniden düzenlemesine izin verecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Peki bu özellik ne işe yarayacak?

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İLK FOTOĞRAFI BİLE ÖNE ÇEKEBİLECEKSİNİZ

Bildiğiniz üzere Instagram, profilinizdeki gönderileri kronolojik olarak sıralıyor. Yeni özellik sayesinde ise kronolojik sıralama şartı kaldırılmış oluyor. Böylece ilk paylaştığınız fotoğrafı dahi öne çekebilme imkanınız doğuyor.

Şu an için Instagram bu özellikle ilgili herhangi bir detay paylaşmadı. Ancak şirket, özellik kullanıma hazır olduğunda tüm bilgileri paylaşacaktır. Öte yandan, henüz geliştirme aşamasında olduğu için söz konusu özelliğin kullanıma sunulmasının biraz zaman alabileceğini belirtmekte de fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
aman Allahım ne kadar büyük birşey..gençler bu sosyal medya yüzünden dahada idiot oluyorlar onlarda insan beynini daha ne kadar uyuşturup oyalayabilirizin peşindeler.

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