Instagram, telefonunuzu sallamanızı istiyor!

Instagram, sosyal medya kullanıcıları için çeşitli özellikler sunmaya devam ediyor. Meta çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Instagram'ın başkanı Adam Mosseri, geçtiğimiz günlerde şirketin "Mola Ver" (Take a Break) adlı yeni bir özelliği test etmeye başladığını aktarmıştı. Şimdi ise Mosseri'den Instagram kullanıcılarının ilgisini çekecek yeni haberler var.

INSTAGRAM'DAN İKİ YENİ ÖZELLİK

Instagram Başkanı Adam Mosseri Çarşamba günü yaptığı açıklamada, şirketin iki yeni özellik eklediğini duyurdu. Bu özelliklerden biri, şirketin kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kullanıcıların bir sorunu daha hızlı bildirmesine olanak tanıyan "Rage Shake" özelliği.

SADECE TELEFONUNUZU SALLAYIN

"Rage Shake" özelliği, Instagram'ın olması gerektiği gibi çalışmadığı durumlarda kullanılacak. Uygulama açıkken telefonunuzu salladığınızda, "Bir şeyler ters mi gitti?" diye soran bir açılır ekran aracılığıyla sorununuzu Instagram'a bildirebileceksiniz. Yani Instagram, sorununuzu bildirmeniz için telefonunuzu sallamanızı isteyecek.

Covering ✌️ this week:

- Carousel Deletion (finally!)

- Rage Shake



Did you know about these ????s? Any other features you’d like me to cover? Let me know ???? pic.twitter.com/Yx0q4UGFfb — Adam Mosseri ???? (@mosseri) November 17, 2021

KULLANICILARIN İSTEDİĞİ ÖZELLİK DE GELDİ

Instagram'ın diğer özelliği ise kullanıcıların uzun bir zamandır gelmesini istediği bir özellik oldu.

Bildiğiniz üzere Instagram'da birden fazla fotoğrafı galeri olarak paylaştığınızda ve bir fotoğrafta herhangi bir hata olduğunda tüm gönderiyi silmeniz gerekiyordu. Yani galerideki tek fotoğrafa müdahale etmeniz mümkün olmuyordu. Ancak yeni özellik, birden fazla fotoğraf arasından tek bir fotoğrafı silmenize imkan verecek.

