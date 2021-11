Instagram, telefonunuzu sallamanızı istiyor!

Instagram, sosyal medya kullanıcıları için çeşitli özellikler sunmaya devam ediyor. Meta çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Instagram'ın başkanı Adam Mosseri, geçtiğimiz günlerde şirketin "Mola Ver" (Take a Break) adlı yeni bir özelliği test etmeye başladığını aktarmıştı. Şimdi ise Mosseri'den Instagram kullanıcılarının ilgisini çekecek yeni haberler var.

Instagram Başkanı Adam Mosseri Çarşamba günü yaptığı açıklamada, şirketin iki yeni özellik eklediğini duyurdu. Bu özelliklerden biri, şirketin kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kullanıcıların bir sorunu daha hızlı bildirmesine olanak tanıyan "Rage Shake" özelliği.

"Rage Shake" özelliği, Instagram'ın olması gerektiği gibi çalışmadığı durumlarda kullanılacak. Uygulama açıkken telefonunuzu salladığınızda, "Bir şeyler ters mi gitti?" diye soran bir açılır ekran aracılığıyla sorununuzu Instagram'a bildirebileceksiniz. Yani Instagram, sorununuzu bildirmeniz için telefonunuzu sallamanızı isteyecek.

Covering ✌️ this week:

- Carousel Deletion (finally!)

- Rage Shake



Did you know about these ????s? Any other features you’d like me to cover? Let me know ???? pic.twitter.com/Yx0q4UGFfb