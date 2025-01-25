Sosyal medya ayağa kalktı! Bolu'da yakınlarını kaybeden aileleri arayıp alay ettiler: İnfiale yol açan olayla ilgili harekete geçildi

Sosyal medyada bir görüntü infiale yol açtı. Bolu'daki yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ait telefon numaralarını bulan şahıslar, acılı ailelerle alay edip küfürlü kelimeler kullandılar.

İÇİŞLERİ VE ADALET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Söz konusu görüntülerin ardından İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı harekete geçti. Haberi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci duyurdu.

Değirmenci paylaşımında "Konu hakkında İçişleri Bakanlığı - Siber Suçlarla Daire Başkanlığı tarafından kapsamlı inceleme başlatıldı. Adalet Bakanlığı’ da konuyu yakından takip ediyor. Gereken yapılacaktır…" denildi.

Konu hakkında İçişleri Bakanlığı - Siber Suçlarla Daire Başkanlığı tarafından kapsamlı inceleme başlatıldı.

Adalet Bakanlığı’ da konuyu yakından takip ediyor.

Gereken yapılacaktır… https://t.co/r2ZgepdQpt — Aslan Değirmenci (@aslandegirmenci) January 25, 2025

"KOORDİNELİ BİR ÇALIŞMA BAŞLATILDI"

Konuyla ilgili bir paylaşım daha yapan Değirmenci, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, şahısların tespitine yönelik incelemenin yanı sıra; ağ analizlerini de yaparak, söz konusu yapının inine girilmesi için tüm kurumlarla koordineli bir şekilde çalışma başlattı" dedi.

Değirmenci son paylaşımında ise şunları ifade etti:

"Yapılan aramaların skype uygulaması üzerinden gerçekleştirildiği, şahısların URL adreslerinin tespit edildiği, Telegram’da kurdukları kanal hakkında kapsamlı bilgi elde edildiği, Söz konusu kanal yöneticileri ve üyelerinin tümüyle tespit edilmesi için ulusal ve uluslararası çalışmalar yürütüldüğü bildirildi. Dijital terörizme geçit yok!"