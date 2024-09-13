Sosyal medya bu DJ'i konuşuyor! Müziğin ritmine kendisini fazla kaptırdı... Bir anda şortunu indirince güvenlik tarafından etkinlikten atıldı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Görüntüler Madrid'in güneybatısındaki Sonseca'da gerçekleşen bir etkinlikte kaydedildi. 46 yaşındaki bir DJ etkinlikte performans sergilerken müziğin ritmine kendisini çok kaptırınca işler bir anda kontrolden çıktı. Adam kıyafetlerini çıkartarak çıplak bir şekilde performans yapmaya başladı. Etkinlik güvenliği duruma anında müdahale etti.

Sosyal medya kullanıcıları o anları yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Böyle bir şey yapmasını beklemiyordum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Şaşkınlıkla izledim" yorumunu ekledi.