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    4. Sosyal medya bu DJ'i konuşuyor! Müziğin ritmine kendisini fazla kaptırdı... Bir anda şortunu indirince güvenlik tarafından etkinlikten atıldı

    Sosyal medya bu DJ'i konuşuyor! Müziğin ritmine kendisini fazla kaptırdı... Bir anda şortunu indirince güvenlik tarafından etkinlikten atıldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.09.2024 11:01
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    Madrid'in güneybatısındaki Sonseca'da gerçekleşen bir etkinlik ilginç anlara sahne oldu. Etkinlikte ismi açıklanmayan bir DJ, müziğin ritmine kendisini fazla kaptırınca kontrolden çıktı. 46 yaşındaki DJ, bir anda şortunu indirerek çırılçıplak kaldı. Bir süre çıplak bir şekilde dans eden DJ'e etkinliğin güvenliği müdahale etti ve hemen etkinlik alanından çıkartıldı. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

    Sosyal medya bu DJ'i konuşuyor! Müziğin ritmine kendisini fazla kaptırdı... Bir anda şortunu indirince güvenlik tarafından etkinlikten atıldı

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Görüntüler Madrid'in güneybatısındaki Sonseca'da gerçekleşen bir etkinlikte kaydedildi. 46 yaşındaki bir DJ etkinlikte performans sergilerken müziğin ritmine kendisini çok kaptırınca işler bir anda kontrolden çıktı. Adam kıyafetlerini çıkartarak çıplak bir şekilde performans yapmaya başladı. Etkinlik güvenliği duruma anında müdahale etti.

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    Sosyal medya kullanıcıları o anları yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Böyle bir şey yapmasını beklemiyordum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Şaşkınlıkla izledim" yorumunu ekledi.

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