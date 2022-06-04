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Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Sevgilisini hırsızla baş başa bırakıp kaçtı

04.06.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'nın Ecatepec de Morelos kentinde kameralara yansıyan bir olay sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Sokak ortasında el ele yürüyen bir çift, motosikletli iki soyguncunun yanlarına yaklaşmasıyla korku dolu anlar yaşadı. Soyguncuların kendilerine doğru geldiğini fark eden genç adam ise sevgilisinin elini bırakarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Meksika'nın Ecatepec de Morelos belediyesine bağlı Poligonos mahallesinde meydana gelen olay sosyal medyanın dikkatini çekti. Kaldırımda el ele yürüyen bir çiftin yanına yaklaşan motosikletli soyguncuları gören genç adam sevgilisini yalnız başına bırakarak hızla koşmaya başladı.

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Genç adamın koşmaya başladığını fark eden soyguncu adama çelme takmak isterken onun kaçmasına engel olamadı. Sokağın ortasında soyguncularla burun buruna kalan genç kızın ise görüntülerde cebinden telefonunu çıkartarak onlara verdiği görüldü.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

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Görüntülerin sosyal medya kısa sürede yayılması üzerine kullanıcılar genç adamın davranışına dair karışık tepkiler verdi. Kullanıcıların bir kısmı genç adamı korkaklıkla suçladı. Bir kısmı ise bölgede artan suç oranı nedeniyle onun kaçmasını normal karşıladıklarını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Meksika
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