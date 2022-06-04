Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Sevgilisini hırsızla baş başa bırakıp kaçtı

Meksika'nın Ecatepec de Morelos belediyesine bağlı Poligonos mahallesinde meydana gelen olay sosyal medyanın dikkatini çekti. Kaldırımda el ele yürüyen bir çiftin yanına yaklaşan motosikletli soyguncuları gören genç adam sevgilisini yalnız başına bırakarak hızla koşmaya başladı.

Genç adamın koşmaya başladığını fark eden soyguncu adama çelme takmak isterken onun kaçmasına engel olamadı. Sokağın ortasında soyguncularla burun buruna kalan genç kızın ise görüntülerde cebinden telefonunu çıkartarak onlara verdiği görüldü.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerin sosyal medya kısa sürede yayılması üzerine kullanıcılar genç adamın davranışına dair karışık tepkiler verdi. Kullanıcıların bir kısmı genç adamı korkaklıkla suçladı. Bir kısmı ise bölgede artan suç oranı nedeniyle onun kaçmasını normal karşıladıklarını dile getirdi.



