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Sosyal medya bu hatayı konuşuyor! Harry Potter: Hogwarts'a Dönüş özel bölümündeki yanlışlık şaşkına çevirdi

04.01.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harry Potter serisinin vizyona girişinin 20. yılını kutlamak için Harry Potter: Hogwarts'a Dönüş adında özel bir bölüm yayınladı. Harry Potter hayranlarını mutlu eden özel bölümde şaşkına çeviren bir hata yapıldı.

Sosyal medya bu hatayı konuşuyor! Harry Potter: Hogwarts'a Dönüş özel bölümündeki yanlışlık şaşkına çevirdi

Harry Potter’ın özel bölümü 2022 yılının ilk günlerinde HBO Max’te seyirciyle buluştu. Harry Potter serisinin yayınlandığı ilk günler atıfta bulunan özel bölümde filmin oyuncuları kendi anılarını da anlattı. Harry Potter: Return to Hogwarts isimli özel bölümdeki hatalar ise serinin hayranlarını bir hayli üzdü. Dikkatli gözlerden kaçmayan hatalardan biri de Emma Watson’ın çocukluk fotoğrafı yerine Emma Roberts’ın eskiden çekilen bir görseline yer verilmesiydi.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Harry Potter: Return to Hogwarts isimli özel bölümünde serinin başrol oyuncuları Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint ağırlıklı olarak yer verildi. Serinin üç ana karakterini canlandıran oyuncular konuşurken ekranda onların çocukluk fotoğrafları gösterildi. Ancak bu noktada Emma Watson’ın çocukluk fotoğrafı yerine Emma Roberts’ınkine yer verilmesi sosyal medyada tartışmanın fitilini ateşledi. Harry Potter hayranları 20 yıl sonra çekilen özel bölümü özensiz olmakla eleştirirken kimi hayranlar ise filme gereken saygının gösterilmediğini ifade etti.

İşte fotoğraflarda yapılan o hata;

çocuk

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Emma Watson
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