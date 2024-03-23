Sosyal medya bu itirafı konuşuyor! Sosyal medyadan tepki gecikmedi: "Aldatan evli erkeklerin sanal kız arkadaşıyım"

İsveçli sosyal medya fenomeni QteeFoxx yaptığı müstehcen paylaşımları sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti. 24 yaşındaki fenomen isim 220 bine ulaşan bir hayran kitlesine sahip. Sanal kız arkadaş olarak kendisini tanımlayan QteeFoxx, "İnternetten çok fazla nefret yorumları alıyorum. Özellikle kadınlardan. Erkeklerle aram son derece iyi. Onların kendilerini doğru bir şekilde ifade etmelerine yardımcı oluyorum" dedi.

Sosyal medyadan yaptığı itirafıyla dikkatleri çeken QteeFoxx, "Takipçilerimin çoğunun da partneri var, bunu benimle konuşuyorlar. Beni partnerlerinden saklıyor çünkü iletişimimiz daha çok sohbet ettiğimiz, resim gönderdiğimiz ve hatta video görüşmeleri yaptığımız bir ilişkiden oluşuyor. Bu adamlardan bazıları beni neredeyse sanal uzak mesafe kız arkadaşları olarak görüyor. Eğer tek eşli partnerleri bunu kıskanırsa onları anlarım" diye konuştu.







