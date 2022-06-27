Sosyal medya bu kehaneti konuşuyor! Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump başkan adayı mı olacak?

Amerika Birleşik Devletleri’nde 17 Aralık 1989 yılında yayınlanmaya başlayan animasyon dizisi dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip. The Simpsons (Simpsonlar) dizisi geleceğe yönelik ipuçlarıyla dikkatleri çekmeyi başardı. Donald Trump’ın başkanlık seçimlerini kaybedeceğini öngören dizinin bir bölümü TikTok’ta viral oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan gönderide Simpsonlar’ın Donald Trump'ın kızı Ivanka'nın 2028'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olacağını tahmin ettiği kısım ilgi gördü.

DONALD TRUMP’IN BAŞKANLIĞINI BİLMİŞTİ

‘drippin.racnch’ isimli kullanıcı tarafından uygulamada paylaşılan gönderide üzerinde kırmızı, beyaz ve mavi bir çıkartma bulunan pankartta “IVANKA 2028” yazısı dikkatleri çekti. TikTok kullanıcıları artık 147.000'den fazla beğeni alan gönderisine Racnch, “En azından şimdi ne beklediğimizi biliyoruz” notunu ekledi.

The Simpsons ayrıca Donald Trump'ın da ABD başkanı olacağını ünlü bir şekilde tahmin etmişti. Sosyal medya kullanıcıları dizinin daha öncesinde öngördüğü durumları hatırlatarak 2028 yılını büyük bir heyecanla beklediklerini söyledi.



