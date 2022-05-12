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Dünyada eşi benzeri olmayan Kaşıkçı Elması çalındı mı? Sosyal medyayı sallayan o iddia sonrası açıklama geldi

12.05.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada eşi benzeri olmayan ve en meşhur elmaslardan biri olan 86 karatlık Kaşıkçı Elması'nın Topkapı Sarayı'ndan çalındığı ileri sürüldü. Sosyal medyada konu olan iddiayla ilgili olarak Milli Saraylar'dan açıklama geldi.

Dünyada eşi benzeri olmayan Kaşıkçı Elması çalındı mı? Sosyal medyayı sallayan o iddia sonrası açıklama geldi

Çevresi 49 adet çift sıra halinde iri pırlantayla süslenmiş, 86 karatlık Kaşıkçı Elması'nın Topkapı Sarayı'ndan çalındığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. İddia kısa sürede Twitter'da birinci sıraya yükseldi. Söz konusu iddiayla ilgili olarak Milli Saraylar, sosyal medyadan açıklama yaptı.

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MİLLİ SARAYLAR: İDDİALAR GERÇEK DIŞIDIR

Milli Saraylar'dan yapılan açıklamada "Tarihi elmasların en büyüğü ve en meşhuru olarak gösterilen Kaşıkçı Elması, 2,5 yıldır Topkapı Sarayı’nda silah koleksiyonunun yer aldığı Dış Hazine Bölümü’nde sergilenmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Kaşıkçı Elması’nın kaybolduğu veya değiştirildiği ile ilgili gerçek dışı iddialar, Türkiye turizminin canlanmaya başladığı şu günlere hareketliliği baltalamaya yönelik maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerdir.

Başkanlığımızın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanalları kamuoyuna açıktır. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır."

KAŞIKÇI ELMASI HİKAYESİ

Elmasın Osmanlı hazinesine girmesi ile ilgili en çok bilinen öykü elmasın Napolyon'un annesinden satın alındığıdır. Öyküye göre 1774 yılında Pigot adlı bir Fransız subayı, bu elması Hindistan'dan satın alarak ülkesine götürür. Bir süre sonra elması, Napolyon'un annesi satın alır. Uzun bir süre Napolyon'un annesinde kalan elmas, Napolyon'un sürgüne gönderilmesinden sonra annesi tarafından satılığa çıkarılır. Elması, o sırada Fransa'da bulunan Tepedelenli Ali Paşa'nın bir adamı satın alır ve elması Paşa'ya getirir. Tepedelenli Ali Paşa, II. Mahmut zamanında devlete karşı ayaklandığı gerekçesiyle öldürülür. Tepedelenli Ali Paşa'nın mal varlığına el koyulur. Böylelikle "Kaşıkçı Elması" hazineye girer.


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