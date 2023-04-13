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Sosyal medya bunu konuşuyor! Ayaklarından alevler çıktı, ölümden döndüler

13.04.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 2 kişi, elektrik tellerine konan kuşları kurtarmak istedi. Gençler, kuşları kurtarmak için ellerindeki metal sopayla tele vurduklarında akıma kapıldılar. Ölümden dönen gençler, hastaneye kaldırıldı. Bir kişinin yoğun bakımda tedavisi devam ederken diğeri ise taburcu oldu.

Sosyal medya bunu konuşuyor! Ayaklarından alevler çıktı, ölümden döndüler

Antalya'da yaşanan bir olay, sosyal medyada gündem oldu. İki genç, elektrik tellerindeki kuşları kurtarmak isterken az daha canlarından oluyordu. Kuşları kurtarmak isteyen iki genç, ellerindeki metal sopayı tellere vurunca akıma kapıldı. Hastaneye kaldırılan gençlerden birisinin yoğun bakımda tedavisi devam ederken diğeri ise taburcu oldu.

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AKIMA KAPILDILAR

Geçen pazar günü öğle saatlerinde Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Güneş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; iki arkadaş elektrik direğinin teline konan kuşları uzaklaştırmak istedi. Gençler metal uzun bir sopayla tele vurdukları anda akıma kapıldı. İsimleri Y.K. ve H. olduğu öğrenilen iki arkadaş sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Gençlerden birisi taburcu olurken diğerinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde akıma kapılan gençlerin ayaklarında alev çıktığı ve bir anda hareketsiz kaldığı görüldü.

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Kaynak: İHA

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