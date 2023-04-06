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  4. Sosyal medya bunu konuşuyor! Paylaşımı viral oldu... ChatGPT sayesinde lotodan ikramiye kazandığını açıkladı

Sosyal medya bunu konuşuyor! Paylaşımı viral oldu... ChatGPT sayesinde lotodan ikramiye kazandığını açıkladı

06.04.2023 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ChatGPT, ülkemiz dahil tüm ülkelerin ilgisi çekmeyi başarırken, Tayland'da ise bir kişinin 'loto' iddiası viral oldu. Patthawikorn Boonrin isimli o kişi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yapay zeka geliştirme şirketi OpenAI'ın yapay zeka robotu ChatGPT'nin tahmin ettiği rakamlarla lotodan ikramiye kazandığını açıkladı. Üstelik Boonrin'in iddiasına göre, ChatGPT kendisine konuyla ilgili uyarı ve çağrıda da bulunmuş...

Sosyal medya bunu konuşuyor! Paylaşımı viral oldu... ChatGPT sayesinde lotodan ikramiye kazandığını açıkladı

ChatGPT'nin loto tahminiyle ikramiye kazandığını iddia eden Patthawikorn Boonrin isimli kişi sosyal medyanın gündeminde... Tayland basınındaki habere göre, Patthawikorn Boonrin, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ChatGPT'nin yardımıyla lotodan ikramiye çıkan numarayı bildiğini iddia etti.

59 DOLAR İKRAMİYE KAZANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ! PAYLAŞIMI VİRAL OLDU

Boonrin, paylaşımında, ChatGPT'ye son 10 yılda lotoda ikramiye çıkan rakamları verdiğini ve bir sonraki ikramiye vuracak numarayı tahmin etmesini istediğini kaydetti.

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ChatGPT'nin de 57, 27, 29 ve 99 numaralarını önerdiğini belirten Boonrin, 99 numara ile 59 dolar ikramiye kazandığını ifade etti.

Boonrin'in olayı açıkladığı ekran görüntülerini içeren paylaşım, binlerce beğeni ve paylaşım alarak viral oldu.

CHATGPT'NİN UYARISI VE ÇAĞRISI

Teknoloji meraklısı Boonrin, paylaşımında, ChatGPT'nin kendisine "bu konuyu saplantı haline getirmemesi" uyarısında ve "dışarı çıkıp egzersiz gibi şeyler yapması" çağrısında bulunduğunu anlattı. (AA)

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Tayland yapay zeka loto

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