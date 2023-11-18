Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn bikisine kavuştu! Bikini altının iplerini gevşeterek güneş yanığı gösterdi

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede fenomene dönüşen Apollonia Llewellyn yine Instagram'ın beğenisini toplayan bir paylaşıma imza attı. Fenomen isim yaz aylarının bitmesine rağmen Los Angeles'a giderek bikinisine kavuştu. O anları sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gösteren fenomen ismin hayranları gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Sosyal medyada pembe ve sarı detaylardan oluşan bikinisiyle verdiği pozunu paylaşan fenomen isim gönderiye, "Önceden görülebilir bir şekilde plajda yaşamaya geri dönüş" notunu ekledi. Fenomen isim bikini altının iplerini oynatarak güneş yanığının izlerini gösterdi.







