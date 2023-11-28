Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn doğum gününü için cesur pozuyla mest etti! Şeffaf tulumundaki derin göğüs dekoltesi gündem oldu

    Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn doğum gününü için cesur pozuyla mest etti! Şeffaf tulumundaki derin göğüs dekoltesi gündem oldu

    28.11.2023 11:43 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada 'Barbi' lakabıyla tanınan ve yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan Apollonia Llewellyn limitleri zorlayan bir pozuyla hayranlarını mest etti. Fenomen ismin 34. yaş gününe özel dantel detaylardan oluşan beyaz tulumuyla çekilen pozu sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede tüm dünyaya yayılan geniş bir hayran kitlesine ulaşan Apollonia Llewellyn yeni pozuyla sevenlerinin beğenisini kazandı. Fenomen isim derin göğüs dekoltesinden oluşan beyaz tulumuyla poz vererek gönderisine, "34. doğum günüm" notunu ekledi. Fenomen ismin pozu kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

    SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

    APOLLONİA

    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken pozuyla Llewellyn beğeni toplamayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Muhteşem görünüyorsun" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok güzelsin" yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”

    Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”

     Ailesi sevgilisinin transseksüel olduğunu öğrendi! "Reddedildi"

    Ailesi sevgilisinin transseksüel olduğunu öğrendi! "Reddedildi"

     Çarşafla örtündü! Eliyle tutunca "düştü düşecek" yorumu yağdı

    Çarşafla örtündü! Eliyle tutunca "düştü düşecek" yorumu yağdı

     Süper mini şortuyla yere oturdu! Pozu sosyal medyayı salladı

    Süper mini şortuyla yere oturdu! Pozu sosyal medyayı salladı

    Kesfet

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Güzelleşmek istemişti! "Burnumdan et parçasının koptuğunu hissettim"Güzelleşmek istemişti! "Burnumdan et parçasının koptuğunu hissettim"
    Görüntüler çok konuşuldu! Motosiklete öyle bir bindi ki...Görüntüler çok konuşuldu! Motosiklete öyle bir bindi ki...
    Tuhaf sesleri duyunca şikayet ettiler! Mastürbasyon yaparken yakalandı Tuhaf sesleri duyunca şikayet ettiler! Mastürbasyon yaparken yakalandı
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Apollonia Llewellyn
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Vatandaşın gündemi asgari ücret! Fatih Portakal duyurdu: '100 lira eksik 100 lira fazla...'

    Vatandaşın gündemi asgari ücret! Fatih Portakal duyurdu: '100 lira eksik 100 lira fazla...'

    Seçil Erzan, intihar etmek istemiş: Perdeleri çekip, telefonu kapatıp...

    Seçil Erzan, intihar etmek istemiş: Perdeleri çekip, telefonu kapatıp...

    Fenomen, tacizcisini böyle ifşa etti

    Fenomen, tacizcisini böyle ifşa etti

    Görüntüler çok konuşuldu! Motosiklete öyle bir bindi ki...

    Görüntüler çok konuşuldu! Motosiklete öyle bir bindi ki...

    Yatak odası itirafıyla eski sevgilisini anlattı! Performans yorumu...

    Yatak odası itirafıyla eski sevgilisini anlattı! Performans yorumu...

    Kasığına dövme yaptırdı! Göstermeyi ihmal etmedi

    Kasığına dövme yaptırdı! Göstermeyi ihmal etmedi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Bir şişe alkol içti! Yürüyemedi hatta ayağa bile kalkamadı

    Bir şişe alkol içti! Yürüyemedi hatta ayağa bile kalkamadı

    Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

    Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

    Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

    Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

    Milyonerle evli! Olay itiraf: Hayat çok zor

    Milyonerle evli! Olay itiraf: Hayat çok zor

    Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

    Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.