Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn doğum gününü için cesur pozuyla mest etti! Şeffaf tulumundaki derin göğüs dekoltesi gündem oldu

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede tüm dünyaya yayılan geniş bir hayran kitlesine ulaşan Apollonia Llewellyn yeni pozuyla sevenlerinin beğenisini kazandı. Fenomen isim derin göğüs dekoltesinden oluşan beyaz tulumuyla poz vererek gönderisine, "34. doğum günüm" notunu ekledi. Fenomen ismin pozu kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken pozuyla Llewellyn beğeni toplamayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Muhteşem görünüyorsun" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok güzelsin" yorumunu yaptı.