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    4. Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn spor kombiniyle yere çöküp poz verdi! Sosyal medya onu konuştu

    Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn spor kombiniyle yere çöküp poz verdi! Sosyal medya onu konuştu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.02.2024 11:24
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    Sosyal medyada 'Barbi' lakabıyla bilinen fenomen isim Apollonia Llewellyn yine hayranlarının beğenisini toplayan bir paylaşıma imza attı. Fenomen isim lacivert bluz ve şort takımından oluşan spor kombiniyle ayna karşısında yere çökerek poz verdi. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak dünya geneline yayılan 580 bine yaklaşan bir takipçi kitlesine sahip olan Apollonia Llewellyn son pozuyla da adından söz ettirmeyi başardı. Fenomen ismin spor kombiniyle yaptığı paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu.

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    Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra gelirken bazı kullanıcılar ise pozu beğenmediklerini dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Şort mu iç çamaşırı mı anlamadık" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kusursuz bir güzellik" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Apollonia Llewellyn
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