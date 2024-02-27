Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn spor kombiniyle yere çöküp poz verdi! Sosyal medya onu konuştu

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak dünya geneline yayılan 580 bine yaklaşan bir takipçi kitlesine sahip olan Apollonia Llewellyn son pozuyla da adından söz ettirmeyi başardı. Fenomen ismin spor kombiniyle yaptığı paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu.

Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra gelirken bazı kullanıcılar ise pozu beğenmediklerini dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Şort mu iç çamaşırı mı anlamadık" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kusursuz bir güzellik" yorumunu yaptı.







