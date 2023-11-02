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    4. Sosyal medya fenomeni Arabella Chi, spor yaptığı anlarda çekilen pozunu paylaştı! Sosyal medyada beğeni topladı

    Sosyal medya fenomeni Arabella Chi, spor yaptığı anlarda çekilen pozunu paylaştı! Sosyal medyada beğeni topladı

    02.11.2023 11:36 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Arabella Chi hayranlarının karşısına spor yaptığı anlarda çekilen bir pozuyla çıktı. Fenomen ismin beyaz spor takımıyla yaptığı paylaşımı hayranlarının beğenisini topladı.

    Sosyal medya fenomeni Arabella Chi, spor yaptığı anlarda çekilen pozunu paylaştı! Sosyal medyada beğeni topladı

    Sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Arabella Chi cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarının beğenisini topladı. Fenomen isim son olarak spor yaptığı anlarda çekilen bir pozunu paylaştı. Spor bisikletinde antrenman yaptığı anlarda çekilen pozunu paylaşan Chi beğeni yağmuruna tutuldu.

    SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

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    Beyaz spor takımıyla poz veren Arabella Chi gönderisine, "En sevdiğim yer" notunu ekledi. Fenomen ismin pozu kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Chi'nin gönderisine beğeni dolu yorumlar yaptı.

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