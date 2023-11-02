Sosyal medya fenomeni Arabella Chi, spor yaptığı anlarda çekilen pozunu paylaştı! Sosyal medyada beğeni topladı

Sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Arabella Chi cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarının beğenisini topladı. Fenomen isim son olarak spor yaptığı anlarda çekilen bir pozunu paylaştı. Spor bisikletinde antrenman yaptığı anlarda çekilen pozunu paylaşan Chi beğeni yağmuruna tutuldu.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Beyaz spor takımıyla poz veren Arabella Chi gönderisine, "En sevdiğim yer" notunu ekledi. Fenomen ismin pozu kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Chi'nin gönderisine beğeni dolu yorumlar yaptı.







