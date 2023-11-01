Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek, lüks otomobilin önünde süper minisiyle poz verdi! Olay yaratan pozları Instagram'ın dilinde...

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede tüm dünyaya yayılan 6 milyonluk takipçiye ulaşan Veronika Rajek sevenlerinin beğenisini toplamayı başardı. Fenomen isim cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyerek bu kez kırmızı renkli lüks bir spor arabanın önünde poz verdi. Fenomen ismin paylaşımı çok konuşuldu.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında Rajek kahverengi derin göğüs dekolteli bir üst ve mini tayttan oluşan kombiniyle kırmızı renk bir spor arabanın önünde poz verdi. Fenomen ismin paylaşımı övgü dolu yorumlar topladı.