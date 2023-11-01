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    4. Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek, lüks otomobilin önünde süper minisiyle poz verdi! Olay yaratan pozları Instagram'ın dilinde...

    Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek, lüks otomobilin önünde süper minisiyle poz verdi! Olay yaratan pozları Instagram'ın dilinde...

    01.11.2023 09:38 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Veronika Rajek yine limitleri zorlayan bir pozla sevenlerinin karşısına çıktı. Fenomen isim son olarak kahverengi spor takımıyla lüks bir otomobilin önünde poz verdi. Rajek'in gönderisi beğeni topladı.

    Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek, lüks otomobilin önünde süper minisiyle poz verdi! Olay yaratan pozları Instagram'ın dilinde...

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede tüm dünyaya yayılan 6 milyonluk takipçiye ulaşan Veronika Rajek sevenlerinin beğenisini toplamayı başardı. Fenomen isim cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyerek bu kez kırmızı renkli lüks bir spor arabanın önünde poz verdi. Fenomen ismin paylaşımı çok konuşuldu.

    SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında Rajek kahverengi derin göğüs dekolteli bir üst ve mini tayttan oluşan kombiniyle kırmızı renk bir spor arabanın önünde poz verdi. Fenomen ismin paylaşımı övgü dolu yorumlar topladı.

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