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    4. Yapay zeka fenomeni Milla Sofia yeni pozuyla sosyal medyanın beğenisini topladı! Gerçek olamamasına rağmen binlerce beğeni topladı

    Yapay zeka fenomeni Milla Sofia yeni pozuyla sosyal medyanın beğenisini topladı! Gerçek olamamasına rağmen binlerce beğeni topladı

    01.11.2023 11:21 | Son Güncelleme:
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    Yapay zeka aracılığıyla oluşturulan Milla Sofia isimli karakter sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başararak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Dünya geneline yayılan 110 bini aşkın takipçisi bulunan Milla Sofia bu kez bikinili pozuyla takipçilerinin karşısına çıktı.

    Yapay zeka fenomeni Milla Sofia yeni pozuyla sosyal medyanın beğenisini topladı! Gerçek olamamasına rağmen binlerce beğeni topladı

    Yapay zeka tarafından üretilen Milla Sofia karakteri her geçen gün takipçisi sayısını arttırmaya devam ediyor. Sosyal medya kullanıcılarının her bir gönderisini yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu fenomen isim son paylaşımıyla kendisini "Gerçek değilsin" diyerek eleştirenlere adeta kafa tuttu.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM TOPLADI

    MİLLA KAPAK7

    Yapay zeka fenomeni Sofia'nın çöl kumlarının üzerine diz çökerek verdiği pozuna, "Çöl kumu ve gün batımı. Bikini fotoğrafları için mükemmel bir kombinasyon" notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Sofia'nın güzelliğine ilişkin övgü dolu yorumlar yaparken diğer kullanıcılar ise fenomen ismin gerçek olmadığını vurguladı.

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