Yapay zeka fenomeni Milla Sofia yeni pozuyla sosyal medyanın beğenisini topladı! Gerçek olamamasına rağmen binlerce beğeni topladı

Yapay zeka tarafından üretilen Milla Sofia karakteri her geçen gün takipçisi sayısını arttırmaya devam ediyor. Sosyal medya kullanıcılarının her bir gönderisini yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu fenomen isim son paylaşımıyla kendisini "Gerçek değilsin" diyerek eleştirenlere adeta kafa tuttu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM TOPLADI

Yapay zeka fenomeni Sofia'nın çöl kumlarının üzerine diz çökerek verdiği pozuna, "Çöl kumu ve gün batımı. Bikini fotoğrafları için mükemmel bir kombinasyon" notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Sofia'nın güzelliğine ilişkin övgü dolu yorumlar yaparken diğer kullanıcılar ise fenomen ismin gerçek olmadığını vurguladı.







