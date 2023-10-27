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    4. Sıfır beden klişelerini alt üst etti! Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa kırmızı bikinisiyle kıvrımlarını gösterdi... Intagram'dan beğeni yağdı

    Sıfır beden klişelerini alt üst etti! Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa kırmızı bikinisiyle kıvrımlarını gösterdi... Intagram'dan beğeni yağdı

    27.10.2023 15:20 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan beden pozitifliğine yönelik olarak yaptığı paylaşımları sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Ariella Nyssa geleneğini bozmadı ve hayranlarının karşısına yine vücut olumlamasını savunan bir paylaşımla çıktı. Nyssa'nın sıfır beden algısına inat olarak kırmızı bikinisiyle verdiği pozlar gündem yarattı.

    Sosyal medyada beden pozitifliği ve vücut olumlamasına yönelik olarak yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran büyük beden sosyal medya fenomeni Arielle Nyssa Instagram'dan yaptığı son paylaşımla adından bir kez daha söz ettirmeyi başardı. Kadınların kendi bedenlerinde mutlu olması gerektiğini savunan fenomen isim hayranlarının karşısına kırmızı bikinisiyle çıkarak tam not aldı.

    BEĞENİ REKORU KIRDI

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    Sosyal medyada 700 bini aşkın takipçisi bulunan Ariella Nyssa son paylaşımda sevenlerinin karşısına kırmızı bikinisiyle çıkarak fazla kilolarını büyük bir gururla sergiledi. Bir teknede poz veren fenomen ismin paylaşımı hayranlarından tam not aldı.

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    Yaz aylarının bitmesine rağmen tekne keyfi yapmaya devam eden fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu güzellik gerçek mi?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Seninle gurur duyuyorum" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya

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