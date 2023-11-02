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    4. Sosyal medya fenomeni Emma White'ın Cadılar Bayramı kostümü Instagram'da olay yarattı! Göğüslerinin olduğu bölümüne delik açıp hayalet oldu

    Sosyal medya fenomeni Emma White'ın Cadılar Bayramı kostümü Instagram'da olay yarattı! Göğüslerinin olduğu bölümüne delik açıp hayalet oldu

    02.11.2023 10:58 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının beğenisini toplayan Emma White, cesur paylaşımları sayesinde 500 bini aşkın takipçiye ulaştı. Fenomen isim son olarak hayranlarının karşısına Cadılar Bayramı kostümüyle çıktı. White'ın paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

    Sosyal medya fenomeni Emma White'ın Cadılar Bayramı kostümü Instagram'da olay yarattı! Göğüslerinin olduğu bölümüne delik açıp hayalet oldu

    Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine ulaşan White, Cadılar Bayramı için hayalete dönüşmeye karar verdi. Fenomen isim karanlıkta hayalet kılığında dans ederken yaptığı paylaşımında beyaz çarşafa cesur bir dokunuş eklemeyi ihmal etmedi.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken White, beyaz çarşafın üzerine göğüs bölümlerine delik açarak göz yapmayı ihmal etmedi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü White'ın paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda peşi sıra geldi.

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    sosyal medya Cadılar Bayramı

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