Sosyal medya fenomeni Emma White'ın Cadılar Bayramı kostümü Instagram'da olay yarattı! Göğüslerinin olduğu bölümüne delik açıp hayalet oldu

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine ulaşan White, Cadılar Bayramı için hayalete dönüşmeye karar verdi. Fenomen isim karanlıkta hayalet kılığında dans ederken yaptığı paylaşımında beyaz çarşafa cesur bir dokunuş eklemeyi ihmal etmedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken White, beyaz çarşafın üzerine göğüs bölümlerine delik açarak göz yapmayı ihmal etmedi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü White'ın paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda peşi sıra geldi.