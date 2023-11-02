Golf fenomeni Paige Spiranac'ın itirafı sosyal medyada gündem yarattı! "Çok büyüdüler" diyerek göğüsleri için gelen soruları yanıtladı

Spordaki başarısının yanında güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Paige Spiranac aktif bir şekilde kullandığı Instagram hesabından soru ve cevap etkinliklerinden birine ev sahipliği yaptı. Hayranlarının sorularını yanıtlayan fenomen isim ilginç bir itirafa da imza attı. 3.9 milyon takipçisi bulunan fenomen isim hayranlarından göğüslerine yönelik olarak gelen "Bunlar gerçek mi?" sorusunu tüm samimiyetiyle yanıtladı.

"SÜREKLİ SORULUYOR"

Göğüs ölçülerinin sürekli olarak sorulduğunu dile getiren Spiranac, "Sürekli soruluyor. Artık cevaplamam gerekiyordu. Çok daha fazla büyüdüler. Bu yüzden buna ilk başladığımdan beri birçok insanın kafasının karıştığını görebiliyorum. Bu büyümenin nedeni ise kilo almam. İnsanların bunu sorgulamasını anlıyorum. İnsan vücudu büyülü bir şey" dedi.







