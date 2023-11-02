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    4. Golf fenomeni Paige Spiranac'ın itirafı sosyal medyada gündem yarattı! "Çok büyüdüler" diyerek göğüsleri için gelen soruları yanıtladı

    Golf fenomeni Paige Spiranac'ın itirafı sosyal medyada gündem yarattı! "Çok büyüdüler" diyerek göğüsleri için gelen soruları yanıtladı

    02.11.2023 09:57 | Son Güncelleme:
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    Profesyonel golf kariyerine ara verdikten sonra sosyal medya fenomenliğine yönelen Paige Spiranac itirafıyla yine şaşkına çevirmeyi başardı. Fenomen isim sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı soru cevapla göğüs ölçülerinin hayranlarının kafasını karıştırdığını söyleyerek herkesi şaşkına çevirdi.

    Golf fenomeni Paige Spiranac'ın itirafı sosyal medyada gündem yarattı! "Çok büyüdüler" diyerek göğüsleri için gelen soruları yanıtladı

    Spordaki başarısının yanında güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Paige Spiranac aktif bir şekilde kullandığı Instagram hesabından soru ve cevap etkinliklerinden birine ev sahipliği yaptı. Hayranlarının sorularını yanıtlayan fenomen isim ilginç bir itirafa da imza attı. 3.9 milyon takipçisi bulunan fenomen isim hayranlarından göğüslerine yönelik olarak gelen "Bunlar gerçek mi?" sorusunu tüm samimiyetiyle yanıtladı.

    "SÜREKLİ SORULUYOR"

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    Göğüs ölçülerinin sürekli olarak sorulduğunu dile getiren Spiranac, "Sürekli soruluyor. Artık cevaplamam gerekiyordu. Çok daha fazla büyüdüler. Bu yüzden buna ilk başladığımdan beri birçok insanın kafasının karıştığını görebiliyorum. Bu büyümenin nedeni ise kilo almam. İnsanların bunu sorgulamasını anlıyorum. İnsan vücudu büyülü bir şey" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Paige Spiranac Instagram

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