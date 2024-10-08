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Kıyafetleri uygunsuz bulunan iki kadın yolcunun önce örtünmesi istendi! Ardından ise uçuş atıldılar... "Erkek uçuş görevlisi tarafından taciz edildik"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
08.10.2024 11:45
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Amerika Birleşik Devletleri'nde eyaletler arasında gerçekleşen bir uçuş sırasında ilginç bir olay yaşandı. Los Angeles'tan New Orleans'a giden uçakta erkek bir uçuş görevlisi iki kadın yolcunun kıyafetini uygunsuz buldu. Kadınlar sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarında duruma tepki göstererek, "Kıyafetimizi uygunsuz buldu. Önce örtünmemizi istedi. Erkek uçuş görevlisi tarafından taciz edildik" ifadelerini kullandı.

Kıyafetleri uygunsuz bulunan iki kadın yolcunun önce örtünmesi istendi! Ardından ise uçuş atıldılar... "Erkek uçuş görevlisi tarafından taciz edildik"

MYNET|DIŞ HABERLER Los Angeles'tan New Orleans'a giden uçakta, 34 yaşındaki Teresa Araujo isimli bir kadın arkadaşı Tara ile birlikte seyahat ediyordu. İkili arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için Los Angeles'tan New Orleans'a gidiyordu. Teresa ve Tara, koltuklarına yerleştikleri sırada bir uçuş görevlisinin kendilerine yaklaşıp "örtünmelerini" söylediğini iddia ediyor. Kot pantolon, göbeği açık üst ve üstüne kazak giyen kadınlar, özellikle uçağın sıcak olması nedeniyle bu talep karşısında kafalarının karıştığını söyledi. İkili kıyafetlerinin uygunsuz bulunması üzerine uçaktan atıldı.

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Teresa sosyal medyadan yaptığı paylaşımında olayı, "Arkadaşım ve ben Lax'tan New Orleans'a giden 387 numaralı uçuşta korkunç bir deneyim yaşadık. Üstümüze kısa üst giydiğimiz için 'örtünmemizi' söyleyen bir erkek uçuş görevlisi tarafından taciz edildik. Önce kazağı giydik ve uçağın sıcak olması üzerine yeniden çıkarttık" dedi.
Uçak pistte olmasına rağmen, uçak Teresa ve Tara'yı biniş kapısına geri bırakmak üzere geri çevrildi. Daha sonra bir kadın görevli geldi ve kadınlara söz konusu görevlinin ısrarı üzerine uçağı terk etmeleri gerektiğini söyledi.

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Sosyal medya paylaşımında Teresa, "Diğer yolcular da olaya dahil oldu ve bizi savunmaya çalıştılar, ancak en sonunda bir amir bizimle konuştu ve ya uçağı terk edeceğimizi ya da polisi çağıracağını söyledi" ifadelerini kullandı.

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İki kadın başka bir uçağa binmek için ikinci bir bilet alarak 764 sterlin (34.283 TL) ekstra ödeme yaptı ve Los Angeles havaalanında yaklaşık beş saat beklemek zorunda kaldı.

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