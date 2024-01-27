Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sosyal medya fenomeni Casey Boonstra'nın ten rengi bikinisi tartışma yarattı! İlk bakışta anlayamadılar... "Var mı yok mu?"

    Sosyal medya fenomeni Casey Boonstra'nın ten rengi bikinisi tartışma yarattı! İlk bakışta anlayamadılar... "Var mı yok mu?"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.01.2024 10:28 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medya fenomeni Casey Boonstra yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ederken keyif keyfi yaptığı anları paylaşmayı ihmal etmedi. Fenomen ismin 1.6 milyonu aşkın takipçisiyle deniz keyfi yaptığı anlardan yaptığı paylaşım yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ten rengi bikinisi nedeniyle fenomen ismi ilk bakışta çıplak zannetti.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Casey Boonstra yine Instagram'ın en çok konuşulan konularından biri olmayı başardı. Fenomen isim Avustralya'nın Forster bölgesinde deniz girdiği anlarda çekilen bir pozunu paylaştı.

    kapak

    Fenomen ismin gün batımının eşliğinde suya yansımasının düştüğü pozunda kullanıcıların ilgisini Boonstra'nın bikini tercihi seçti. Boonstra'nın paylaşımına bir sosyal medya kullanıcısı, "Çıplak zannetmiş olmam normal mi?" yorumunu ekledi. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bikiniyi görememek inanılmaz. Ten renginde ve orada duruyor" yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    Olay paylaşım! Bluzunu yukarı kaldırıp göğüslerini ön plana çıkarttı

    Olay paylaşım! Bluzunu yukarı kaldırıp göğüslerini ön plana çıkarttı

     Canlı yayında yarı çıplaktı! Sansür bandı kayınca şaşırdı

    Canlı yayında yarı çıplaktı! Sansür bandı kayınca şaşırdı

     Yasak aşk itirafı olay oldu! "Kocam beni annemle aldattı"

    Yasak aşk itirafı olay oldu! "Kocam beni annemle aldattı"

     En zenginlere hizmet ediyor! O eskortun aylık kazancı dudak uçuklattı

    En zenginlere hizmet ediyor! O eskortun aylık kazancı dudak uçuklattı

     Fenomenden olay hareket! AVM'de çıkarttı

    Fenomenden olay hareket! AVM'de çıkarttı

    Kesfet

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Tecavüzcü hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek kaçtıTecavüzcü hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek kaçtı
    Kocasını genelevde bastı! Öfkelenen eş ortalığı birbirine kattıKocasını genelevde bastı! Öfkelenen eş ortalığı birbirine kattı
    İki yaşındaki çocuğunu pitbull saldırısından böyle korudu! Anbean kameradaİki yaşındaki çocuğunu pitbull saldırısından böyle korudu! Anbean kamerada
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
    En Çok Okunan Trend Haberler
    İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi

    İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi

    Emekliye seyyanen zam mı yapılacak?

    Emekliye seyyanen zam mı yapılacak?

    Tecavüzcü hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek kaçtı

    Tecavüzcü hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek kaçtı

    Hastanede dans etti! Doktor böyle yakaladı

    Hastanede dans etti! Doktor böyle yakaladı

    Kocasını genelevde bastı! Öfkelenen eş ortalığı birbirine kattı

    Kocasını genelevde bastı! Öfkelenen eş ortalığı birbirine kattı

    15 kişi paraları saymaktan yoruldu!

    15 kişi paraları saymaktan yoruldu!

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

    O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

    Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.