Sosyal medya fenomeni Casey Boonstra'nın ten rengi bikinisi tartışma yarattı! İlk bakışta anlayamadılar... "Var mı yok mu?"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Casey Boonstra yine Instagram'ın en çok konuşulan konularından biri olmayı başardı. Fenomen isim Avustralya'nın Forster bölgesinde deniz girdiği anlarda çekilen bir pozunu paylaştı.

Fenomen ismin gün batımının eşliğinde suya yansımasının düştüğü pozunda kullanıcıların ilgisini Boonstra'nın bikini tercihi seçti. Boonstra'nın paylaşımına bir sosyal medya kullanıcısı, "Çıplak zannetmiş olmam normal mi?" yorumunu ekledi. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bikiniyi görememek inanılmaz. Ten renginde ve orada duruyor" yorumunu yaptı.