Sosyal medya fenomeni Claudia Tihan'a mevsim yaz! Denizin tadını çıkarttı... O anları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla adından sıklıkla söz ettirmeyi başaran Claudia Tihan soluğu tatilde aldı. Fenomen isim deniz, kum ve güneşin tadını çıkarttığı tatilinden kesitleri hayranlarıyla paylaştı.
Tihan'ın Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladığı sarı, turuncu ve kırmızı tonlardan oluşan bikini takımıyla çekilen pozları hayranlarından tam not aldı.
Tihan'ın hayranları fenomen ismin tatil kesitlerine büyük ilgi gösterirken güzelliğini övmeyi de ihmal etmedi. Fenomen ismin pozları ilgi topladı.