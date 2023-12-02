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    4. Sosyal medya fenomeni Claudia Tihan ne kural tanıdı ne de limit! Çırılçıplak kaykayın üzerinde poz verdi... Bir gören bir daha baktı

    Sosyal medya fenomeni Claudia Tihan ne kural tanıdı ne de limit! Çırılçıplak kaykayın üzerinde poz verdi... Bir gören bir daha baktı

    02.12.2023 13:17 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada 1.3 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Claudia Tihan takipçilerini şaşkına çeviren bir poza imza attı. Hayranlarının cesur paylaşımlarına alışkın olduğu için bu kez kıyafetlerini çıkartıp bir kaykayın üzerinde dengede durarak poz verdi. Fenomen ismin pozu kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

    Sosyal medyadan sık sık Instagram'ın topluluk kurallarının limitlerini zorlayacak paylaşımlara imza atan Claudia Titan milyonluk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarının beğenisini topladı. Fenomen isim çırılçıplak bir kaykayın üzerine oturarak poz verdi. O pozu hayranlarından tam not aldı.

    SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

    kapakm788

    Fenomen isim son pozunda kıyafetlerini çıkartıp bir kaykayın üzerinde bağdaş kurduğu pozunu paylaştı. Titan'ın cesur pozu hayranlarının tarafından yorum ve beğeni topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten mükemmel" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Böyle bir şeye gerçekten gerek var mıydı?" yorumunu ekledi.

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    sosyal medya çırılçıplak
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