Sosyal medya fenomeni Daisy Keech, ayna karşısında verdiği iç çamaşırlı pozlarıyla Instagram’ı salladı... Güneş yanıklarını gösterdi

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Daisy Keech, yine cesur bir pozla sevenlerinin karşısına çıkmayı tercih etti. Miami’de tatil yapan fenomen isim güneş yanıklarını gösterdiği pozuyla sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

GÜNEŞ KREMİ HATIRLATMASI YAPTI

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda beyaz teninin güneşin etkisiyle kızardığını göstermek isteyen Keech, iç çamaşırı takımıyla nefesleri kesti. Fenomen isim gönderisine, “Miami’de güneç kreminizi sürmeniz için hatırlatma” notunu ekledi. Keech’in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum almayı başardı.