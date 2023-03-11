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Sosyal medya fenomeni Daisy Keech, ayna karşısında verdiği iç çamaşırlı pozlarıyla Instagram’ı salladı... Güneş yanıklarını gösterdi

11.03.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan sıklıkla sağlıklı yaşam ve spor paylaşımları yaparak dikkatleri üzerine geçmeyi başaran Daisy Keech Instagram’da bulunan yaklaşık 6 milyon takipçisiyle ayna karşısında çektiği bir pozunu paylaştı. İç çamaşırı takımıyla ayna karşısına geçen Keech, güneşten yanan tenindeki kızarıklıkları gösterdi.

Sosyal medya fenomeni Daisy Keech, ayna karşısında verdiği iç çamaşırlı pozlarıyla Instagram’ı salladı... Güneş yanıklarını gösterdi

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Daisy Keech, yine cesur bir pozla sevenlerinin karşısına çıkmayı tercih etti. Miami’de tatil yapan fenomen isim güneş yanıklarını gösterdiği pozuyla sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

GÜNEŞ KREMİ HATIRLATMASI YAPTI

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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda beyaz teninin güneşin etkisiyle kızardığını göstermek isteyen Keech, iç çamaşırı takımıyla nefesleri kesti. Fenomen isim gönderisine, “Miami’de güneç kreminizi sürmeniz için hatırlatma” notunu ekledi. Keech’in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum almayı başardı.

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sosyal medya daisy keech

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