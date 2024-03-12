Sosyal medya fenomeni evinin banyosunu kaydeden bir drone görünce şaşkına döndü! "Artık evimde bile güvende hissetmiyorum"

Sosyal medya fenomeni Kerolay Chaves, duştan çıktıktan hemen sonra havlusuna sarılarak kamera karşısında yaptığı açıklamasında evinin sapık bir hayranı tarafından gözetlendiğini iddia etti. Brezilya'daki evinin banyosu penceresinin önünde bir drone gören kadın o anları, "Banyomun penceresinin yakınında bir drone gördüm. İlk başta bunun sadece kafamda olduğunu düşünmüştüm ama şimdi burada ikinci kez ortaya çıktığı için gerçek olduğundan eminim" dedi.

Drone ile çekim yapıldığını iddia eden Chaves, "Drone beni filme alıyormuş gibi görünüyordu, bu çılgınlık. Artık kendi evimde kendimi güvende hissetmiyorum. Çok korkuyorum. Gizliliğimin sağlanması için önlemler almam gerekiyor. Ne yapmalıyım?" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Chaves'in paylaşımını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir sapan al ve onu düşür" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir perde satın almaya ne dersin?" yorumunda bulundu.