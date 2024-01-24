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    4. Sosyal medya fenomeni Francia James ayna pozuyla sevenlerinin beğenisini kazandı! Yere diz çöküp poz verdi

    Sosyal medya fenomeni Francia James ayna pozuyla sevenlerinin beğenisini kazandı! Yere diz çöküp poz verdi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.01.2024 11:50 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede 11 milyonu aşan bir takipçi kitlesine ulaşan Francia James yine cesur pozlarına bir yenisini ekledi. Fenomen isim ayna karşına geçerek poz verdi. O anları Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşınca beğeni yağmuruna tutuldu.

    Sosyal medyadan yaptığı her paylaşımla adından söz ettirmeyi başaran Francia James, yine limitleri zorlayan bir poza imza attı. Fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında siyah vücuduna oturan kıyafetiyle poz verdi.

    FRANCİA

    Ayna karşısına arkası dönük bir şekilde oturmayı tercih eden fenomen isim elbisesinin sol askısını da aşağıya doğru indirdi. Fenomen ismin pozu kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yılan derisi mi o?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten güzel" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Francia James
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