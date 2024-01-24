Sosyal medya fenomeni Francia James ayna pozuyla sevenlerinin beğenisini kazandı! Yere diz çöküp poz verdi

Sosyal medyadan yaptığı her paylaşımla adından söz ettirmeyi başaran Francia James, yine limitleri zorlayan bir poza imza attı. Fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında siyah vücuduna oturan kıyafetiyle poz verdi.

Ayna karşısına arkası dönük bir şekilde oturmayı tercih eden fenomen isim elbisesinin sol askısını da aşağıya doğru indirdi. Fenomen ismin pozu kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yılan derisi mi o?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten güzel" yorumunu yaptı.