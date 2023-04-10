Sosyal medya fenomeni Francia James dekolte seçimiyle bir görene bir daha baktırdı! Derin yırtmacına iç çamaşırı giymeyince...

Toplumsal normları ve tabuları yıkmak için sıklıkla cesur paylaşımlar yapmayı tercih eden fenomen isim yine geleneğini bozmadı. Instagram hesabında 11 milyon takipçisi bulunan isim krem rengi bileklerine kadar uzun elbisesiyle çekilen bir gönderisini paylaştı. Fenomen ismin elbisesinin iki yanında kasığına kadar uzanan derin yırtmaç detayları ise hayranlarından tam not aldı.

ÖVGÜ DOLU YORUMLARI TOPLADI

Fenomen isim elindeki beyaz gülle yaptığı paylaşıma, “Aşk her şeyin cevabıdır” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten bu inanılmaz bir güzellik” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Sana bakmaya doyamıyorum” yorumunu yaptı.



