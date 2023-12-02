Sosyal medya fenomeni Francia James sokak tarzıyla herkesi şaşkına çevirdi! Ceketinin önünü açıp iç çamaşırıyla dolaştı

Sosyal medyada 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Francia James yine hayranlarının karşısına cesur pozla çıkmayı tercih etti. Aktif bir şekilde kullandığı sosyal medya hesaplarından sık sık cesur pozlara imza atan James bu kez sokak tarzıyla bir görene bir daha baktırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken gönderisinde fenomen isim siyah trençkotuyla yürümeye başlarken bir anda önünü açarak mavi iç çamaşırıyla kaldı. Ceketini omuzlarına doğru düşüren fenomen isim gönderisine, "Hafta sonu geldiğinde ruh halim!" notunu ekledi. James'in gönderisi kısa sürede hayranlarından övgü dolu yorumlar topladı.