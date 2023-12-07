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    4. Sosyal medya fenomeni Francia James süper mini şortuyla spor yaptığı anları paylaştı! Fenomen ismin paylaşımı gündem yarattı

    Sosyal medya fenomeni Francia James süper mini şortuyla spor yaptığı anları paylaştı! Fenomen ismin paylaşımı gündem yarattı

    07.12.2023 11:10 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan Francia James yine hayranlarının beğenisini toplayan bir paylaşımla karşılarına çıktı. Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında James süper mini şortu ve spor sütyeniyle spor yaptığı anları paylaştı. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarından tam not almayı başardı.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının beğenisini toplayan fenomen isim Francia James yine limitleri zorlayan bir pozla sevenlerinin gönlünü kazandı. Fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda spor yaptığı anları yayınladı. James ilk olarak hayranlarının karşısına koşu yaptığı anlarla çıktı. Ardından ise fenomen isim bu kez süper mini şortuyla squat yaptığı anlara yer verdi.

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    SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında James siyah şortunu siyah spor sütyeniyle kombinlemeyi tercih etti. Fenomen ismin paylaşımı hayranlarının dikkatini çekerek tam not aldı

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