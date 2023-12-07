Sosyal medya fenomeni Francia James süper mini şortuyla spor yaptığı anları paylaştı! Fenomen ismin paylaşımı gündem yarattı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının beğenisini toplayan fenomen isim Francia James yine limitleri zorlayan bir pozla sevenlerinin gönlünü kazandı. Fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda spor yaptığı anları yayınladı. James ilk olarak hayranlarının karşısına koşu yaptığı anlarla çıktı. Ardından ise fenomen isim bu kez süper mini şortuyla squat yaptığı anlara yer verdi.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında James siyah şortunu siyah spor sütyeniyle kombinlemeyi tercih etti. Fenomen ismin paylaşımı hayranlarının dikkatini çekerek tam not aldı